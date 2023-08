Dove comprare OPPO Find N3 Flip, il nuovo pieghevole a conchiglia

La compagnia cinese continua a proporre soluzioni pieghevoli di tutto rispetto, con un occhio di riguardo sia allo stile che alle performance. Se l'ultimo pieghevole a conchiglia vi ha stuzzicato e siete curiosi di saperne di più allora ecco dove comprare OPPO Find N3 Flip e ovviamente non può mancare un coupon per risparmiare!

OPPO Find N3 Flip: dove comprare il nuovo smartphone pieghevole

Crediti: OPPO

Il nuovo pieghevole a conchiglia di OPPO mantiene lo stile del predecessore ma porta con sé varie migliorie per il comparto fotografico, ora composto da tre sensori e dotato di un teleobiettivo. Lo schermo interno è un'unità AMOLED da 6.8″ a 120 Hz mentre all'esterno trova spazio un ampio pannello da 3,26″ (ancora una volta AMOLED) che può essere personalizzato a più non posso. Il foldable continua a fare affidamento su MediaTek, con il Dimensity 9200 (alimentato da una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 44W). Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato; continuate a leggere per passare subito al sodo e scoprire dove comprare OPPO Find N3 Flip.

Crediti: OPPO

GizTop (versione CN)

Lo smartphone è dotato della ColorOS 13.2 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese (manca l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/2/3/4/5/8/18/19/26/28A/66 – B34/38/39/40/41 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78/n79



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ad OPPO Find N3 Flip.

