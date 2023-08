Tecno Camon 20 Avocado Art Edition è lo smartphone più originale che vedrai oggi

Transsion ci ha abituati a scelte quantomeno originali, strada che vediamo nuovamente intrapresa con la riedizione di Tecno Camon 20 in salsa Avocado Art Edition. Non è la prima volta che lo smartphone viene rilanciato in una nuova variante: era già accaduto con la versione Premier, all'epoca la prima a debuttare col Dimensity 8050.

Tecno Camon 20 rilanciato nella bizzarra variante Avocado Art Edition

La Avocado Art Edition è la quarta variante di Tecno Camon 20, e si differenza dalle altre colorazioni per avere un pannello posteriore completamente ridisegnato. La sezione è in ecopelle verde e presenta una sezione Leather Graffiti, separata da delle finte cuciture, dove il colore si scurisce e compaiono una serie di disegni stilizzati in stile Mr. Doodle.

Il resto delle specifiche rimane il medesimo, quindi uno smartphone con schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+, chipset MediaTek Helio G85, memorie da 8/256 GB, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, doppia fotocamera da 64+2 MP, selfie camera da 32 MP con flash LED, dual SIM 4G e software HiOS 13 con Android 13. Il prezzo sale a 15.999 INR, circa 179€, per uno smartphone che verrà lanciato esclusivamente in India.

Di smartphone Tecno unici nel loro genere potrei citarne anche altri: il policromatico Camon 19 Pro Mondrian, Spark 10 Pro con l'inedita scocca Luminous Eco-Leather, fotocamera retrattile di Phantom X2 Pro o la tecnologia RGB Chameleon Coloring. Più in generale, se foste interessati alla storia di Transsion e dei suoi brand Tecno, Infinix e Itel, vi invito a leggere l'articolo dedicato.

