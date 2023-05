Tecno Camon 20 Premier ufficiale: è il primo con Dimensity 8050

Dopo aver conosciuto il nuovo Dimensity 7050, MediaTek fa il bis e lancia il Dimensity 8050, per la prima volta al debutto con il nuovo Tecno Camon 20 Premier. Abbiamo già parlato in passato di Tecno, un brand scarsamente conosciuto alle nostre latitudini ma che ha dimostrato di saper stupire, basti vedere il suo primo pieghevole presentato al MWC 2023, il suo smartphone con fotocamera retrattile o il folle prototipo mezzo foldable e mezzo rollable.

Tecno Camon 20 Premier segna il debutto del MediaTek Dimensity 8050

Tecno Camon 20 Premier è uno smartphone più nella norma, per quanto non disdegni di sfoggiare un'estetica più ricercata del solito, specialmente in questa fascia di prezzo, con quello che viene definito design Camon Puzzle realizzato in ecopelle. Disponibile nelle due colorazioni Dark Welkin e Serenity Blue, ha uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz e sensore ID sotto al display.

La sua particolarità è avere il Dimensity 8050, l'inedito SoC MediaTek a 6 nm TSMC con CPU octa-core in grado di toccare i 3 GHz lato CPU (1 x 3,0 GHz A78 + 3 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G77 MC9, 8 GB di RAM LPDDR4X (+8 GB virtuali) e 512 GB di memoria interna. A tenere a bada le temperature c'è il sistema Camon Fluent Triathlon, composto da un impianto di raffreddamento a camera di vapore da 2.224 mm², materiali in grafene da 5.515 mm² e gel ad alta conducibilità termica. Dentro c'è una 5.000 mAh con supporto Super Charger per ricaricarla a 45W, e non mancano speaker stereo DTS e Hi-Res Audio e motore di vibrazione lineare,

Lato multimediale, il SoC MediaTek permette di filmare video 4K a 30 fps e in modalità HDR, con una tripla fotocamera da 50+108+2 MP f/1.77-2.2-2.4 (protetta da vetro nanocristallino) il cui sensore principale RGBW Pro da 1/1.5″ è stabilizzato otticamente OIS a livello di sensore e ha un sistema di lenti 1G+6P per migliorare l'acquisizione di luminosità; ad affiancarlo ci sono un ultra-grandangolare/macro da 114.5° e sensore Bokeh, assieme a una selfie camera da 32 MP con flash LED. C'è anche una modalità Dual Portrait Video per filmare sia con la fotocamera posteriore che quella frontale. Per il momento, però, non ci sono informazioni su prezzo e disponibilità.

