OpenAI lancia Shap-E: l’IA che genera modelli 3D da un semplice testo

OpenAI, dopo aver lanciato due prodotti rivoluzionari come ChatGPT e DALL-E, non sembra voler arrestare la sua sete di novità nel campo delle intelligenze artificiali. Gli sviluppatori statunitensi hanno presentato in questi giorni Shap-E, una nuova IA in grado di convertire delle semplici indicazioni testuali in modelli 3D completi, da poter utilizzare liberamente per più scopi.

OpenAI continua a rivoluzionare le IA generative: Shape-E crea i modelli 3D dei vostri sogni

Shap-E, proprio come DALL-E, converte le indicazioni fornire dall'utente sottoforma di testo in dei veri e propri modelli 3D. Come potete osservare nell'immagini qui sopra ricca di esempi, è possibile chiedere all'intelligenza artificiale qualsiasi cosa, ottenendo risultati anche di discreta qualità.

Tuttavia, Shap-E è in grado anche di renderizzare le texture e i NeRF (Neural Radiation Fileds): questo si traduce nella possibilità di creare modelli 3D di altissima qualità con forme complesse e texture già applicate. I file ottenuti dall'intelligenza artificiale possono essere utilizzati davvero per qualsiasi cosa: si possono creare asset per videogiochi e film, oppure dei modelli da ricreare con una stampante 3D.

Attualmente Shap-E non è disponibile sul web come ChatGPT e DALL-E, ma richiede una installazione in locale con Python. Essendo nelle prime fasi del suo sviluppo, non è escluso che in futuro questa nuova intelligenza artificiale possa trovare spazio anche con una web-app che permetta la creazione di modelli 3D direttamente dal proprio browser.

Se siete curiosi di testare la capacità di Shap-E, vi lasciamo alla pagina ufficiale su GitHub che contiene tutte le informazioni su installazione e funzionamento.

