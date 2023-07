Tecno Spark 10 Pro Magic Magenta Edition: non si era mai vista una scocca del genere

L'abbiamo già conosciuto nella sua versione standard, e adesso Tecno Spark 10 Pro si rinnova in una peculiare Magic Magenta Edition, dove la parola “Magic” fa riferimento alla tecnologia adottata per i materiali che ne costituiscono la scocca posteriore.

Tecno ripresenta Spark 10 Pro nella nuova Magic Magenta Edition

Per quanto poco conosciuta, Tecno ci ha già abituati alla realizzazione di smartphone a dir poco particolari se non addirittura bizzarri. Per esempio lo stiloso Spark 9 Pro, o Camon 19 Pro Mondrian Edition, il primo smartphone policromatico al mondo, ma potrei citare anche Pova 5 Pro e la sua tecnologia Arc e il concept Chameleon Coloring con scocca RGB.

Anche a questo giro, la compagnia ha voluto portare sul piatto uno smartphone che non si era mai visto prima, la cui scocca posteriore si divide fra sezione superiore e inferiore, con quest'ultima che è realizzata in ecopelle con tecnologia Luminous Eco-Leather. Quando è giorno, questa sezione è colorata di magenta, riprendendo il frame laterale della stessa colorazione; quando cala la notte, invece, si attiva la “magia” con un bagliore fluorescente che vira su tonalità verdi.

Non cambiano le specifiche, per uno smartphone low-budget con schermo LCD da 6,8″ Full HD+ a 90 Hz, MediaTek Helio G88 a 12 nm, 4/8 GB di RAM, 128/256 GB di ROM espandibile, 5.000 mAh con ricarica 18W e fotocamere da 50 MP e 32 MP.

