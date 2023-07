Meenhong P8 è il nuovo convertibile con schermo rotante, comodo da portare ovunque

Arriva una novità dedicata agli utenti in cerca di un mini portatile dalle dimensioni compatte ed la massima versatilità. Meenhong P8 è il nuovo convertibile 2 in 1 del brand cinese, subito in offerta lancio, ed arriva in un formato molto particolare: il display è rotante e può passare da notebook a tablet in un lampo!

Codice sconto Meenhong P8: il convertibile con display rotante, pratico e conveniente

Crediti: Meenhong

Il convertibile Meenhong P8 è dotato di dimensioni ultra-compatte: parliamo di un modello dotato di uno schermo touch da 8″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), un pannello rotante di 180°. Grazie al sistema di rotazione è possibile visualizzare il display da varie angolazioni (magari per mostrare comodamente una presentazione); una volta ruotato e chiuso su sé stesso, il dispositivo diventa una pratico tablet.

Il terminale è mosso dal processore Intel Alder Lake N100 (di 12° Gen), accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage SSD. Il tutto è raffreddato da un sistema con piastre di dissipazione ed una ventola mentre l'alimentazione è affidata ad una batteria da 9.600 mAh. Presenti all'appello una fotocamera per le videochiamate, WiFi 6, Bluetooth 5.2, un USB-A 3.0, HDMI, USB Type-C 3.2 ed un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Crediti: Meenhong

Il nuovo convertibile 2 in 1 Meenhong P8 debutta su Geekbuying ed è subito in offerta lampo: il dispositivo viene proposto a 416€, con uno sconto del 23%, con spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

