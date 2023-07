Samsung Galaxy S23 Ultra si aggiorna: sparita una feature della fotocamera, ma c’è un motivo

Se siete fra i possessori di Samsung Galaxy S23 Ultra e avete ricevuto l'aggiornamento software One UI di giugno, potreste esservi accorti che un'opzione della fotocamera è sparita. Mi riferisco alla registrazione dei video 8K ad alto bitrate, introdotta con le scorse generazioni di top di gamma ma che sull'ultimo modello Ultra è stata disattivata dalla compagnia (su S22 Ultra aggiornato a giugno è ancora disponibile.

L'ultimo aggiornamento rimuove una modalità fotografica di Samsung Galaxy S23 Ultra

I wonder why Samsung removed the ability to record 8K videos using high bitrate. pic.twitter.com/YsEgr4UlkI — Alvin (@sondesix) July 29, 2023

Dopo aver effettuato l'aggiornamento in questione, sia impostando la registrazione video in 8K a 30 fps che a 24 fps, dalle impostazioni avanzate non si può più attivare la voce “Alto bitrate“, utile per ottenere video sì più pesanti nello spazio occupato ma anche dalla migliore qualità complessiva. Ed è strano, perché nel changelog rilasciato da Samsung non c'è alcuna menzione sul perché ciò sia accaduto.

Secondo i feedback in rete, è possibile che l'azienda abbia scelto di disattivarla temporaneamente a causa dei problemi di stuttering quando si gira in 8K ad alto bitrate, un'operazione che richiede un'elevata potenza da parte del SoC e che potrebbe impattare sulle prestazioni generali. Manca però un comunicato ufficiale, nella speranza che Samsung chiarisca perché ha disattivato senza dire nulla una feature per la quale i consumatori hanno pagato.

