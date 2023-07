Google Maps si aggiorna su Android Auto: ecco il nuovo design

Google, dopo il rilascio di Android Auto 10, sembra sia intenzionata gradualmente ad aggiornare le app che più importanti con un design che possa sfruttare al meglio le capacità del nuovo sistema di infotainment. In questi giorni, infatti, è arrivo un nuovo aggiornamento per Maps che introduce un design che semplifica l'utilizzo del navigatore.

Google Maps è più semplice da usare su Android Auto 10 grazie al nuovo design

Crediti: 9to5Google

L'aggiornamento 11.90 di Google Maps, disponibile principalmente per gli utilizzatore di Android Auto 10, introduce un nuovo design dotato di una sidebar con i controlli rapidi per una migliore gestione della navigazione sia all'interno dell'app che su strada. Il design rinnovato, tuttavia, sembra essere disponibile soltanto quando l'app è a schermo interno e non quando viene visualizzata nella dashboard.

Grazie alla nuova sidebar è possibile avere accesso rapido alle impostazioni, ai livelli del volume delle indicazioni stradali (che possono anche essere mutate), alla bussola e a due tasti per lo zoom che consento di avere una panoramica più ampia o più dettagliata della mappa in un solo tap.

Il nuovo design sembra essere in fase di rollout, per tanto potrebbe non essere disponibile ancora per tutti. Come sempre, il rollout dovrebbe essere completato nel giro di qualche settimana, in modo che tutti gli utenti possano sfruttare le novità.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le