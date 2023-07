KuKirin G2 Pro ed altri monopattini elettrici a prezzo super: risparmi fino a 310€!

Le calde giornate estive sono il momento perfetto per passare alla mobilità elettrica: una scelta green che fa bene alla natura, al tuo portafogli e anche al tuo umore, dato che si tratta di una scelta consapevole e l'occasione perfetta per provare qualcosa di nuovo. Se stai pensando ad un monopattino elettrico dai un'occhiata a questa selezione di veicoli in offerta su Geekmall, tra cui KuKirin G2 Pro ad un prezzo super conveniente: il risparmio è assicurato ed è presente anche la spedizione gratis dall'Europa!

KuKirin G2 Pro, G2 MAX e BOGIST M5 Pro: saldi d'estate sui monopattini elettrici di Geekmall

Crediti: KuKirin

Il monopattino elettrico KuKirin G2 Pro è una soluzione di cui abbiamo parlato in molteplici occasioni: si tratta infatti di un veicolo fuoristrada con pneumatici da 9″, ideale sia per gli spostamenti in città che per le avventure in montagna o comunque su strade più ripide e difficili. Il monopattino è dotato di un potente motore da 600W ed una capiente batteria da 15Ah 48V: l'autonomia si spinge fino a 55 km ed è possibile affrontare salite fino ad una pendenza di 20°.

Non manca un sistema con ammortizzatori e freni a disco, così come un pratico display LCD (per visualizzare tutti i dettagli della corsa) ed fino a 6 luci, in modo da poter affrontare in tutta tranquillità anche gli spostamenti serali. Ovviamente parliamo di un veicolo pieghevole, facile da riporre e trasportare (anche se si tratta pur sempre di un modello fuoristrada). KuKirin G2 Pro viene proposto a 559€ in offerta lampo, con un risparmio di ben 310€!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo) allora prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Crediti: KuKirin

Per chi non basa a spese e punta alla potenza massima, ecco un monopattino elettrico che non ha rivali quando si parla di avventure outdoor: KuKirin G2 MAX punta ancora più in altro del modello Pro, anche se ovviamente il prezzo sale. Il veicolo è in offerta lampo a 699€: una cifra importante, ma con uno sconto di ben 300€ sul prezzo completo. Ancora una volta si tratta di un monopattino robusto e aggressivo: gli pneumatici passato a 10 x 2,75″, il motore offre una potenza i 1000W mentre per la batteria abbiamo un'unità da 20Ah 48V. Viste le performance è possibile affrontare pendenze più ripide (fino a 30°) e abbiamo delle migliorie anche lato autonomia, che sale a 80 km.

L'asta che regge il manubrio è facilmente regolabile: in questo modo è il veicolo ad adattarsi all'altezza del conducente. La guida si fa ancora più comoda con l'ammortizzatore a quattro bracci, mentre i freni a disco offrono una maggiore sicurezza. Anche in questo caso troviamo un sistema di sei luci: un faro, 2 luci laterali e 3 posteriori.

Crediti: BOGIST

La panoramica dei migliori monopattini elettrici del momento in sconto su Geekmall si concludere con BOGIST M5 Pro, il più economico del trittico. In questo caso il prezzo è di 439,9€, con un risparmio di 260€. A questo giro abbiamo un praticissimo portapacchi posteriore, un motore da 500W, pneumatici da 12″, una batteria da 11Ah 48V ed un corpo pieghevole. Il veicolo costa meno degli altri due ma non si fa mancare nulla: è presente un display LCD, tre modalità di corsa, freni a disco, fino a 40 km di autonomia, luci anteriori e posteriori ed un ammortizzatore frontale.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le