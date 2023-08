Samsung e LG: le storiche rivali si alleano nella domotica

Dopo l'introduzione di Matter, un'altra importante novità sta per cambiare il modo di interagire con la propria casa domotica nel caso di Samsung ed LG. Le due storiche chaebol sud-coreane nonché acerrime nemiche nel mercato tecnologiche hanno deciso di annunciare una partnership strategica in occasione della conferenza IFA 2023 di Berlino, da sempre molto concentrata sul settore domotico e dell'Internet of Things.

Samsung ed LG annuncia una storica collaborazione nell'industria degli elettrodomestici

Crediti: LG

Era il CES 2022 di Las Vegas quando alcune compagnie annunciavano la nascita della Home Connectivity Alliance, consorzio che permette alle compagnie che ne fanno parte di cooperare. L'obiertivo è quello di migliorare l'interoperabilità fra marchi e far sì che i consumatori possano liberamente interagire con dispositivo di un determinato brand anche all'interno dell'ecosistema software di un altro brand.

All'interno del consorzio troviamo aziende come AEG, Grundig, Haier, Vestel ma anche Samsung ed LG, che adesso si impegneranno assieme per “sviluppare linee guida condivise per l'interoperabilità cloud-to-cloud“. Una delle prime novità è quella di poter controllare i dispositivi Samsung ed LG sia dall'app SmartThings che da ThinQ e da Vestel VeeZy. L'adozione delle specifiche d'interfaccia 1.0 di HCA fa sì che le aziende coinvolte abbiano l'interoperabilità Cloud-to-Cloud (C2C): chi ha uno smartphone Samsung potrà interagire con i dispositivi LG ThinQ direttamente dall'app SmartThings e viceversa, riducendo la confusione di dover avere un'app per ogni marchio.

Questa novità riguarderà prodotti come smart TV, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e purificatori, sarà disponibile a partire dal Q4 2024 e in otto paesi: Sud Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Spagna, Francia, Germania e Italia. Ma sono già attese ulteriori novità nel 2024 con l'interfaccia 2.0, quando l'interoperabilità sarà estesa anche ai caricabatterie per veicoli elettrici.

