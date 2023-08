Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy su GeekBench: perché sarà migliore di Snap 8 Gen 3

Ogni nuova generazione di microchip Qualcomm è quasi sempre accompagnata da alcuni dubbi amletici: TSMC o Samsung? E a proposito di Samsung, sui suoi prossimi top di gamma cosa troveremo, SoC Snapdragon o Exynos? A queste domande si aggiunge adesso il dubbio attorno a Snapdragon 8 Gen 3, il futuro SoC high-end di Qualcomm, e a Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, la variante che dovrebbe accompagnare il lancio della serie Samsung Galaxy S24.

Trapelano le specifiche tecniche dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Nei giorni scorsi, Red Magic 9 aveva fatto capolino nel database del portale di GeekBench rivelandoci le specifiche del processore dello Snapdragon 8 Gen 3. A ciò si aggiungono le indiscrezioni dopo la comparsa questa volta di SM-S926U aka Samsung Galaxy S24+, con un benchmark che non solo ci fa capire di che pasta sarebbe fatto ma anche le differenze dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Il risultato è il seguente:

Snapdragon 8 Gen 3 1 core 3,19 GHz 5 core 2,96 GHz 2 core 2,27 GHz

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 1 core 3,3 GHz 3 core 3,15 GHz 2 core 2,96 GHz 2 core 2,27 GHz



Entrambi i SoC avrebbero CPU octa-core ma cambierebbe la configurazione dei cluster (2+5+1 vs 2+2+3+1), con frequenze più elevate e l'aggiunta di più core ad alte prestazioni nel caso del SoC di Samsung. Il risultato lo si vede nei benchmark sintetici di GeekBench, con punteggi più alti del +40% in single-core e +11% in multi-core.

Dovrebbe quindi andare avanti la partnership fra Qualcomm e Samsung, anche se non è dato sapere se la sua produzione sarà affidata nuovamente a TSMC oppure a Samsung. Più probabile la prima opzione, anche perché le fabbriche sud-coreane sembrerebbe che siano occupate a fabbricare l'Exynos 2400, che dovrebbe tornare ad alimentare le versioni Exynos di S24. Del nuovo SoC proprietario Samsung si parla molto bene in termini di potenza, anche se i GeekBench darebbero la meglio allo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

