Samsung S24 ed Exynos 2400: i punteggi GeekBench sono incredibili

Premessa: quando si parla di benchmark, è sempre bene specificare che i punteggi lasciano il tempo che trovano, e non fa differenza che il protagonista sia l'Exynos 2400. Ma specialmente nel caso di Samsung, è interessante trattarne perché la compagnia sud-coreana è stata al centro di una crisi che ancora l'attanaglia, anche se principalmente per altri motivi. Dopo anni di lamentele per la disparità fra Exynos e Snapdragon, Samsung ha deciso di mettere da parte l'orgoglio e affidarsi solamente a Qualcomm per la serie Galaxy S23. Ciò dovrebbe cambiare già con la serie Galaxy S24, per la quale sono sempre più pressanti le voci di un ritorno della saga Exynos.

L'Exynos 2400 mostra i muscoli su GeekBench: sale l'hype per Samsung Galaxy S24

Parliamo quindi di benchmark, tornando prima alla serie Samsung Galaxy S22 e al relativo Exynos 2200, il cui processore riusciva a ottenere un punteggio medio GeekBench pari a 1.100/3.700 in single-core e multi-core; c'è poi la serie S23 e lo Snapdragon 8 Gen 3, il cui punteggio sale a 1.500/5.000. Arriviamo quindi all'Exynos 2400, la cui rinnovata CPU gli permetterebbe di raggiungere una media di 1.530/6.210 salendo a picchi di 1.711/6.967.

High Score :



ST : 1711

MT : 6967 https://t.co/RMm81iMSRc — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) April 23, 2023

GeekBench Compute Score (Vulkan)



Exynos 2400 : 13858

Snapdragon 8 Gen 3 : 12946



*Thanks for your help @Tech_Reve ! — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) April 24, 2023

Se in single-core non ci sono quasi differenze, ben diverso è il discorso in multi-core, con punteggi mediamente più alti del +25% fino ad addirittura il +40%. C'è anche un confronto fra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3, con il primo che supererebbe il prossimo SoC Qualcomm nel test Compute di GeekBench in modalità Vulkan. Questo balzo in avanti sarebbe da attribuire proprio alla principale novità del SoC, cioè la prima CPU deca-core targata Samsung nonché la prima dopo i tentativi di MediaTek nel 2017. Più core ci sono, più le operazioni che si basano sul loro quantitativo avranno potenza a disposizione, ma rimangono dubbi, in primis sulla veridicità dei numeri (mancano screenshot o pagine GeekBench); e anche fossero veri, potrebbe trattarsi di test svolti su macchinari di laboratorio con capacità di dissipazione migliori di uno smartphone.

