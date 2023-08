Red Magic 9 avvistato su Geekbench con Snapdragon 8 Gen 3

Si comincia a parlare di Red Magic 9, il prossimo top di gamma da gaming di Nubia: il dispositivo sarebbe stato avvistato nei primi benchmark su Geekbench e ovviamente avrà dalla sua l'ultimo Snapdragon 8 Gen 3. Ecco tutti i dettagli!

Red Magic 9 di Nubia spunta su Geekbench con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 3

Il dispositivo apparso su Geekbench è un modello targato Nubia con sigla NX769J: stando alle parole di DigitalChatStation – insider cinese spesso affidabile – dovrebbe trattarsi di Red Magic 9, il prossimo top di gamma da gaming della compagnia cinese. In base a quanto si evince dai benchmark, il dispositivo avrà dalla sua 12 GB di RAM e Android 14. Il nome in codice della scheda madre è “pineapple“, ovvero lo stesso visto nei benchmark di Samsung Galaxy S24.

Crediti: DigitalChatStation / Weibo

Per quanto riguarda design e specifiche del flagship da gaming, purtroppo al momento non ci sono altre informazioni. In merito allo Snapdragon 8 Gen 3, invece, se ne sono dette tante: il prossimo SoC di punta sarà presentato a fine ottobre e ovviamente andrà a muovere una sfilza di top di gamma (in uscita – presumibilmente – già entro fine anno). Il chipset dovrebbe essere composto da una CPU con 1x Cortex X4 + 5x Cortex A720 + 2x Cortex A520, con GPU Adreno 750. Il SoC di Qualcomm è stato avvistato già in precedenza su Geekbench e più di recente su Antutu (con un punteggio assurdo).

Tornando a Red Magic 9, non è così irreale questo primo avvistamento del flagship da gaming. In fondo i precedenti Red Magic 8 e 8 Pro+ sono stati i primi telefoni da gioco con Snapdragon 8 Gen 2, ufficiali in Cina già a dicembre 2022. Probabilmente anche il nuovo modello arriverà entro fine anno, ma l'ultima parola spetta a Nubia.

