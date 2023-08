iPhone 15 sta arrivando: Apple annuncia la data ufficiale

Aggiornamento 29/08: abbiamo la data ufficiale, la trovate nell'articolo.

Come ogni anno, Apple si appresta a presentare i nuovi melafonini della serie iPhone 15, e dopo tante indiscrezioni sul giorno X finalmente abbiamo la data ufficiale. L'evento è soprannominato “Wonderlust” (unione di “Wonder” e “Wanderlust“, cioè “Meraviglia” e “Voglia di viaggiare“) e sarà una data importante, perché non soltanto scopriremo tutto ciò che ci sarà da scoprire sui quattro nuovi smartphone targati Cupertino ma anche le novità per Apple Watch Serie 9.

Apple annuncia la data ufficiale per la presentazione di iPhone 15 (e non solo)

Crediti: 9to5Mac

La data è settata per il 12 settembre alle ore 19:00 italiane, confermando le voci di corridoio che circolavano nei giorni passati. L'evento, proprio come lo scorso anno, sarà pre-registrato e trasmesso in diretta streaming su YouTube e sito Apple: non ci sarà la possibilità per i giornalisti di assistere fisicamente alla presentazione, mentre sono previsti i classici hands-on subito dopo la proiezione del keynote.

Di conseguenza, possiamo ipotizzare che i pre-ordini per la nuova serie di smartphone partano la settimana successiva fra il 18 e il 22 settembre, mentre l'arrivo sugli scaffali è previsto per fine settembre. Oltre ad iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max (o 15 Ultra) e quindi ad Apple A17 Bionic, all'evento sono attesi anche i nuovi Apple Watch Serie 9 e anche Apple Watch Ultra 2nd Gen.

