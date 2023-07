Apple Watch Ultra 2 arriverà quest’anno e sarà più leggero

Lo scorso settembre, Cupertino ha presentato al mondo non solo la serie iPhone 14 e nuovi Watch 8, ma anche un dispositivo parecchio diverso dai suoi canoni. Apple Watch Ultra è stato il primo indossabile rugged del brand USA, un dispositivo solidissimo pensato per affrontare condizioni estreme (ma che non si fa mancare nulla lato tech). Il nuovo capitolo potrebbe portare con sé varie novità e tra queste ci sarebbe… un corpo più leggero!

Apple Watch Ultra 2: cosa aspettarsi dal prossimo rugged watch

Crediti: Apple

Con i suoi 36,3 grammi, le dimensioni di 49 mm ed uno spessore di ben 14,4 mm, il primo Apple Watch Ultra si presenta come l'indossabile più grande del brand. Una prima volta per la casa di Cupertino, che prova a cambiare le carte in tavola proponendo uno smartwatch ultra-resistente, realizzato con materiali premium e dotato di caratteristiche al top.

Cassa in titanio, vetro anteriore in cristallo di zaffiro, certificazione di tipo militare MIL-STD-810H, un display OLED luminoso, doppi speaker, GPS a doppia frequenza, una sirena integrata (emette un suono fino a 86 dB) e tanto altro ancora. Insomma, uno sportwatch top di gamma davvero stellare.

Crediti: Apple

Probabilmente anche Apple Watch Ultra 2 offrirà tutte queste caratteristiche (e ne introdurrà di nuove, ma non aspettatevi uno schermo microLED) eppure uno degli aspetti più importanti riguarda il peso. Secondo le ultime novità, l'indossabile rugged di seconda generazione (il nome non è stato ancora confermato) sarà più leggero del primo capitolo. Non è chiaro se avremo una riduzione anche delle dimensioni. Comunque proprio di recente sono trapelati delle indiscrezioni in merito alla costruzione: sembra che il dispositivo avrà delle parti meccaniche in titanio stampante in 3D (con conseguente riduzione delle tempistiche e dei costi).

Al momento non ci sono dettagli sulle caratteristiche del nuovo Apple Watch Ultra 2 ma il lancio sarebbe previsto entro fine anno. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso della presentazione dedicata alla serie iPhone 15 (e alla gamma Watch Series 9).

