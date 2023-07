DJI Air 3 ufficiale con doppia fotocamera e rilevamento ostacoli da ogni direzione

DJI ha annunciato il nuovo drone Air 3, una nuova potente aggiunta alla serie Air con doppia fotocamera principale. Dotato di un sensore grandangolare e di un teleobiettivo medio 3x, consente agli utenti di ottenere un senso di compressione negli scatti e offre una lunghezza focale media perfetta per i più appassionati di fotografia aerea. Un'autonomia di 46 minuti, il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, il sistema di trasmissione video O4 HD e molte altre funzionalità di punta permetteranno agli utenti di padroneggiare ulteriormente la fotografia aerea.

DJI Air 3: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo drone | Caratteristiche & Prezzo

Crediti: DJI

DJI Air 3 presenta il primo sistema a doppia fotocamera principale della serie Air, che incorpora una fotocamera grandangolare con CMOS da 1/1.3″ e un teleobiettivo medio 3x con CMOS da 1/1.3″ in uno spazio estremamente compatto. Le due fotocamere hanno le stesse dimensioni del sensore ma lunghezze focali diverse, il che si traduce in una qualità delle immagini più uniforme e un linguaggio della fotocamera più diversificato.

Grazie alla fotocamera grandangolare, i paesaggi naturali possono essere catturati nella loro massima ampiezza. Offre una dimensione dei pixel di 2,4 μm, un formato equivalente a 24 mm e un'apertura f/1.7. Il telobiettivo medio 3x garantisce una dimensione dei pixel di 2,4 μm, un formato equivalente a 70 mm e un'apertura f/2.8. Entrambe le fotocamere scattano foto da 48 MP e supportano un doppio ISO nativo per l'uscita diretta di video HDR in 4K/60fps a frame rate elevati e specifiche video fino a 4K/100fps max. Le fotocamere supportano le modalità colore D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit. DJI Air 3 è il primo drone della serie Air che supporta riprese video verticali in 2.7K (9:16), che possono essere condivise in modo più rapido e conveniente sui social.

Crediti: DJI

Rispetto al suo predecessore, DJI Air 3 offre il 48% in più di autonomia, fino a 46 minuti. Inoltre si tratta del primo drone della serie Air a includere il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Questa funzione permette al drone di rilevare gli ostacoli in tutte le direzioni: la parte anteriore e posteriore del dispositivo è dotata di un paio di lenti fisheye che abilitano il rilevamento in avanti, all’indietro, a sinistra, a destra e verso l'alto, mentre la parte inferiore è dotata di lenti binoculari e un ToF 3D.

Crediti: DJI

Quando viene rilevato un ostacolo, DJI Air 3 può anche utilizzare APAS 5.0 per evitarlo attivamente e aggirarlo, il che garantisce riprese ininterrotte e un'esperienza di volo migliorata. La funzione ActiveTrack libera le mani dei piloti e agisce insieme alla funzione RTH Avanzato, per ottenere un volo completamente automatico e un ritorno al punto di decollo senza preoccupazioni.

Crediti: DJI

Il sistema di trasmissione video O4 di nuova generazione offre una distanza di trasmissione fino a 20 km e migliora ulteriormente la stabilità della trasmissione per evitare visuali live frammentate.

Il nuovo drone DJI Air 3 è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale del brand, Amazon e non solo, al prezzo di partenza di 1099€ (con DJI RC-N2). Sono presenti anche le versioni Fly More Combo (con RC-N2) e Fly More Combo (con RC 2), rispettivamente a 1359€ e 1559€.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le