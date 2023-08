Huawei Mate 60 ufficiale: le sorprese non sono ancora finite

Se l'entrata in scena di Mate 60 Pro vi ha lasciato di stucco, allora sappiate che le sorprese non sono ancora finite. A distanza di poche ore dalla pubblicazione di tutti i dettagli relativi al modello top, il colosso tecnologico cinese ha fatto il bis. Huawei Mate 60 è ufficiale a sorpresa: l'azienda ha pubblicato tutti i dettagli sul sito ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire le novità su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Huawei Mate 60: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship

Design e display

Crediti: Huawei

Il fatto di stile e design, il nuovo arrivato attinge a piene mani da Huawei Mate 60 Pro. Similmente al fratello maggiore abbiamo un enorme modulo fotografico circolare, inserito in una scocca caratterizzata da una doppia finitura; questa separa Huawei Mate 60 in due metà molto diverse, una liscia ed una più opaca. Le dimensioni sono di 161,4 x 76 x 7,95 mm per un peso di 209 grammi mentre il display a bordo è un'unità OLED da 6,69″ con risoluzione Full HD+ (2688 x 1216 pixel), tecnologia LTPO, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming di 1440 Hz, un vetro protettivo Kunlun di seconda generazione ed un lettore d'impronte digitali integrato.

Crediti: Huawei

Il dispositivo è quindi più compatto rispetto al fratello maggiore Pro; inoltre presenta un singolo punch hole centrale. Il corpo è certificato IP68 mentre le colorazioni sono le stesse del modello superiore, ossia Yachuan Green, Baisha Silver, Nannuo Purple e Yadan Black.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Huawei

Le specifiche tecniche di Huawei Mate 60 non sono complete, come abbiamo visto anche con la versione Pro. Non è dato di sapere quale sarà il chipset a bordo, ma si vocifera del presunto Kirin 9000s, avvistato anche su Antutu (resta da vedere se non si tratti di un fake). Il resto delle caratteristiche è invece riportato completamente: abbiamo una batteria da 4.750 mAh con ricarica rapida da 66W, il supporto alla ricarica wireless da 50W, speaker stereo Huawei Histen, la connettività satellitare, 12 GB di RAM, fino a 1 TB di storage (espandibile tramite memoria NM), supporto Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Lato software è presente il sistema proprietario HarmonyOS in versione 4.0.

Crediti: Huawei

Presente all'appello una fotocamera XMAGE con un sensore principale da 50 MP dotato di apertura variabile f/1.4-4.0 e di stabilizzazione ottica OIS, proprio come per il modello Pro. Questo è accompagnato da un sensore ultragrandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo con zoom a periscopio da 12 MP (f/3.4, ottico 5X e digitale 50X). Frontalmente abbiamo una selfie camera da 13 MP (f/2.4).

Huawei Mate 60 – Prezzo e uscita

Il prezzo di Huawei Mate 60 parte da circa 693€ al cambio attuale per la configurazione base da 12/256 GB. Di seguito trovate tutte le versioni disponibili, con il relativo prezzo.

12/256 GB – 5499 CNY ( 693€ )

) 12/512 GB – 5999 CNY ( 756€ )

) 12 GB/1 TB – 6999 CNY (883€)

Al momento non ci sono dettagli in merito alla commercializzazione fuori dalla Cina, quindi restiamo in attesa di novità.

