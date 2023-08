Honor lancia la promo Back to School, per un ritorno smagliante: MagicBook X 16 a -150€ e non solo!

Per tanti le vacanze sono ormai un ricordo e il mese di settembre è praticamente arrivato: è tempo di tornare a scuola (ma anche all'università o in ufficio) e il modo migliore per ricominciare senza “traumi” è sicuramente quello di prepararsi al meglio, magari facendosi passare qualche piccolo sfizio. L'occasione perfetta arriva grazie allo store ufficiale di Honor con la promozione Back to School: smartphone, tablet e accessori in offerta con sconti fino al 30% e tra i protagonisti dell'iniziativa c'è anche l'ultimo Honor MagicBook X 16, maxi portatile perfetto per la produttività!

Honor MagicBook X 16 è il portatile perfetto per il ritorno a scuola (e in ufficio, per i più grandi)

Crediti: Honor

Ne abbiamo già accennato in apertura, quindi perché non partire proprio dal nuovo notebook? Lanciato in Italia a giugno, Honor MagicBook X 16 è una soluzione leggera e compatta, ma che non rinuncia alla comodità di utilizzo. Infatti il portatile è equipaggiato con un ampio schermo FullView da ben 16″ con rapporto in 16:10, perfetto per godere al meglio dei contenuti multimediali e studiare senza affaticare la vista (grazie alla certificazione TUV Low Blue Light e Flicker Free. Inoltre è possibile leggere in tutta comodità grazie alla modalità e-book integrata.

Crediti: Honor

Il dispositivo è caratterizzato da un look premium grazie al corpo metallico, con un peso di 1,75 kg ed uno spessore di 17,9 mm (nel punto maggiore). Il processore Intel Core i5-1245H di 12a generazione offre tutta la potenza di cui hai bisogno, sia per lo studio e il lavoro che per giocare (con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD). Inoltre è possibile espandere la memoria fino a 1 TB SSD grazie allo slot dedicato. Ovviamente non può mancare una batteria a lunga durata (da 60Wh) per un utilizzo in movimento senza preoccupazioni per l'autonomia.

Crediti: Honor

Oltre ad avere uno schermo più grande, il terminale offre anche una tastiera full-size con tastierino numerico, retroilluminazione ed un lettore d'impronte digitali. Honor MagicBook X 16 è in sconto con la promo Back to School dello store ufficiale HiHonor al prezzo di 749,9€ (con un risparmio di ben 150€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Honor Back to School: tante occasioni per un ritorno in grande stile

Crediti: Honor

Oltre all'ultimo portatile di Honor la promozione Back to School permette di risparmiare su tanti prodotti dell'ecosistema del brand, fino al 24 settembre. Tra le occasioni imperdibili troviamo Honor 90 5G a soli 399,9€: il dispositivo scende ad un prezzo assurdo con il coupon AHONOR90V, ma solo per un periodo limitato di tempo e con il caricatore SuperCharge da 66W in regalo. Il top di gamma più recente del brand è Honor Magic 5 Pro, un Camera Phone per scatti mozzafiato e performance stellari: lo smartphone (da 12/512 GB) viene proposto a soli 899€!

Gli sconti continuano anche con tablet e accessori: tra questi troviamo Honor Pad X9 a 199,9€. Comunque quella che abbiamo visto non è che una piccola parte delle offerte su HiHonor: dai un'occhiata alla pagina dell'iniziativa Back to School per conoscere tutte le occasioni! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

