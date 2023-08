Apple Watch Serie 9 potrebbe avere un’unica (importante) novità

Se vi aspettate stravolgimenti da Apple Watch Serie 9, beh, preparatevi perché dovreste rimanere delusi, secondo le ultime indiscrezioni. La nuova linea di smartwatch che Apple sta preparando per i suoi clienti dovrebbe riportare sul piatto molte delle caratteristiche degli attuali modelli. Il leaker cinese Instant Digital lo definisce “sostanzialmente invariato“: sarà un aggiornamento minore, quello di Cupertino, ma sotto al cofano ci sarà comunque un'importante novità.

Svelata l'unica e principale novità della futura serie 9 di Apple Watch

Come si vocifera ormai da mesi, infatti, Apple Watch Serie 9 dovrebbe introdurre il nuovo chip S9, rinnovato per la prima volta dopo tre generazioni di smartwatch tutti basati sullo stesso chip S8. Le voci di corridoio parlano di un microchip che sarà una derivato di Apple A15 Bionic, il SoC che muove iPhone 13 e 14, con nuovi core Blizzard della CPU che offriranno prestazioni migliorate in termini di fluidità e responsività, probabilmente abbassando i consumi e aumentando l'autonomia. Un chip che, fra l'altro, dovremmo ritrovare anche a bordo di Apple Watch Ultra 2.

A essere pignoli, questa non sarebbe l'unica novità dei futuri smartwatch della mela: Apple Watch Serie 9 dovrebbe essere disponibile all'acquisto anche in colorazione rosa, e arriverebbe in una confezione più compatta.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le