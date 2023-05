Ci sono voluti 3 anni, ma Apple Watch 9 avrà un nuovo SoC

Come ogni anno, anche il 2023 segnerà il debutto dei nuovi smartwatch californiani, una serie Apple Watch 9 che grazie al rinnovato chip S9 dovrebbe garantire migliorie per prestazioni e batteria. Quando si parla di indossabili non c'è lo stesso fermento in materia di microchip, nonostante anche in questo caso giochino un ruolo fondamentale per le loro capacità. E questa volta l'interesse è maggiore, perchè secondo le indiscrezioni questa volta il chip sarà diverso dalle ultime tre generazioni.

Apple Watch 9 sarà alimentato da un nuovo chipset: ecco cosa aspettarsi

All'interno degli Apple Watch delle serie 6, 7 e 8 nonché di Watch Ultra troviamo tre chipset differenti ma piuttosto simili: S6, S7 ed S8, tutti prodotti da TSMC a 7 nm N7P con CPU 64-bit Thunder dual-core a 1,8 GHz; ma se da Apple Watch 5 a 6, e quindi il passaggio da S5 a S6, ci fu un salto in avanti delle prestazioni del +20%, nelle ultime tre generazioni non abbiamo assistito a novità di sorta. Ed è qui che interviene il noto leaker Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il chip S9 sarà migliorato rispetto ai predecessori. Non vengono date informazioni precise se non che sarà un derivato di Apple A15, il più recente SoC che troviamo su iPhone 13 e 14; considerato che S6/S7/S8 erano derivati Apple A13, posso ipotizzare che S9 passerà dai core Thunder ai più recenti core Blizzard per la CPU, seppur cosa comporterà all'atto pratico lo scopriremo soltanto dopo la presentazione.

Sappiamo che alla WWDC23 sarà presentato ufficialmente watchOS 10, e forse Apple potrebbe dare qualche dettaglio in merito; fra l'altro, dopo 2 anni, anche la diretta rivale Samsung avrebbe deciso di rinnovare il chip dei suoi prossimi smartwatch.

