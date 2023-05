Le nuove Haylou S35 sono over-ear, hanno l’ANC e costano meno di 50€

Nonostante la diffusione capillare delle cuffie true wireless in-ear, ci sono ancora tantissimi utenti attratti dalle soluzioni con design over-ear, uno stile che non passa mai di moda e che permette di beneficiare del massimo isolamento. Se anche voi siete degli irriducibili e trovate comode le cuffie classiche, allora date un'occhiata alle TWS Haylou S35: economiche, performanti, dotate di ANC e in offerta con codice sconto!

Codice sconto Haylou S35: le nuove TWS over-ear con ANC debuttano in sconto

Come anticipato poco sopra, le cuffie TWS Haylow S35 sono un modello con indossabilità over-ear, caratterizzate da cuscinetti imbottiti morbidi e confortevoli. In questo modo potrete utilizzare le cuffie anche per un tempo prolungato, nel massimo relax. L'isolamento è assicurato dalla cancellazione del rumore ANC fino a 42 dB; presente all'appello anche l'ENC per chiamate chiare e senza rumore di fondo.

Le cuffie sono dotate di driver dinamici da 40 mm, Bluetooth 5.2, una porta Type-C per la ricarica, la modalità a bassa latenza per i giochi, la modalità trasparenza per non isolarsi durante l'ascolto della musica, un'app dedicata, un ingresso mini-jack da 3.5 mm, controlli touch e la tecnologica Dual Device Connection.

Le cuffie TWS Haylou S35 con ANC sono disponibili in offerta con codice sconto su Geekbuying a meno di 50€, con spedizione gratuita.

