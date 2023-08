Risalgono le vendite di smartwatch nel mondo, e Huawei sorride

L'influsso negativo della crisi del mercato tech non ha fatto molti superstiti e ha toccato anche il mercato degli smartwatch, che però negli ultimi mesi è tornato in positivo. Più precisamente nel corso del Q2 2023, e a dircelo sono i dati pubblicati dai ricercatori e analisi di Counterpoint, sempre puntuali nel permetterci di delineare l'andamento del settore di cui discutiamo quotidianamente.

Tornano a crescere le vendite di smartwatch nel Q2 2023: ecco a chi va bene e a chi male

Nel periodo che è andato da aprile a giugno 2023, il mercato globale degli smartwatch ha registrato un aumento delle vendite dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È la prima crescita dopo due trimestri consecutivamente in negativo, una risalita che porta con sé dei dati piuttosto interessanti. Partiamo da Apple, che mantiene la leadership grazie alle vendite dei suoi Apple Watch ma che su base annuale è calata del 10%, passando dal 27 al 22% dello share di mercato con 8 milioni di smartwatch spediti nel globo.

Più interessante è invece la presenza di Huawei, che per la prima volta in due anni è tornata a sedere sul secondo gradino del podio con il 10% del mercato globale e 39% di quello cinese. La compagnia cinese non era nemmeno presente nella top 3 del Q1 2023, e quella del secondo trimestre viene definita “una crescita impressionante” dal team Counterpoint, grazie a soprattutto al successo riscosso dalla serie Huawei Watch 4 che ha contribuito alla crescita del +58%. Huawei conferma così il trend positivo visto prima nel mercato degli smartphone e in quello dei pieghevoli.

L'altro dato degno di nota riguarda l'India, che ancora una volta si conferma la nazione da attenzionare per il futuro del mercato tech. Da tempo, il mercato indiano rappresenta un territorio prolifico per i produttori, specialmente quelli cinesi. Negli ultimi anni, però, gli indiani stanno dando priorità ai brand locali: Noise e Fire-Boltt sono cresciuti del +86% e +70%, grazie a un catalogo che punta agli smartwatch più economici sotto i 100$ e addirittura sotto i 50$. Esce dalla top 3 Samsung, in calo del -24% negli USA e del -13% in Europa.

Se si guarda allo scacchiere geo-commerciale, è di gran lunga l'India a star guidando determinate fasce di mercato, con un impressionante +70% di crescita nel Q2 2023, rispetto al +5% della Cina e al -9% del Nord America.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le