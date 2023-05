Smartwatch in crisi, ma l’India è diventata la “nuova Cina”

Smartphone, tablet, computer, cuffie: pressoché nessuna categoria nell'elettronica di consumo è esente dalla crisi del mercato tech, e anche prodotti come gli smartwatch non se la stanno passando bene. Gli effetti della crisi si sono già fatti sentire anche nel settore wearable, in particolare per le smartband, ma finora gli smartwatch avevano dimostrato di aver retto alla magnitudo del terremoto che ha scosso tutti gli altri settori, ma negli ultimi mesi la situazione è peggiorata.

La crisi arriva anche per il mercato degli smartwatch: ecco la top 3 mondiale

Dopo un calo del -8% nel Q4 2022, il Q1 2023 si è chiuso con un ulteriore calo mondiale del -1,5%, un dato che di per sé potrebbe sembrare poco interessante essendo un calo modesto ma che assume tutt'altro sapore se aggiungiamo che in India le vendite sono aumentate del +121%. Un risultato che ha quindi controbilanciato quello che è stato registrato nel resto del mondo nel primo trimestre, che altrimenti sarebbe stato ben più negativo. Ed è interessante, perché ancora una volta sottolinea l'importanza strategica che il mercato indiano sta avendo da tempo ma soprattutto in questi ultimi 2 anni per il panorama tech globale. Dopo anni di forte crescita, il mercato degli smartwatch pare giusto a un momento di stagnazione, dove soltanto un mercato relativamente giovane come quello dell'India riesce a risollevare la situazione. Al contrario degli smartphone, nel caso degli orologi smart è proprio la fascia premium quella più in crisi, con un calo del -60% che la porta al 53% del mercato, colpendo principalmente brand come Apple e Samsung, mentre è cresciuta dal 23% al 34% quella dei modelli più economici sotto i 25$, una crescita guidata proprio dal territorio indiano.

Il Q1 2023 della Cina è andata piuttosto male con un calo del -28%, un po' meglio per gli Stati Uniti col -9% ma che l'India abbia guidato il mercato lo dimostra la top 3 nelle vendite di smartwatch, dove Apple e Samsung hanno visto le loro spedizioni diminuire del -20% e del -15% rispetto al Q1 2022 passando dal 32% al 26%. Va decisamente al marchio emergente indiano Fire-Boltt, che per la prima volta raggiunge la seconda posizione in classifica triplicando i suoi numeri con oltre il +300% di crescita, mentre Huawei esce dal podio con un calo del -9%.

