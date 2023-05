Capelli asciutti in un attimo con il nuovo Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer H501

Xiaomi porta sul mercato cinese un nuovo prodotto dedicato alla cura e al benessere personale che prende il nome di Mijia High Speed Hair Dryer H501. Questo nuovo asciugacapelli fornisce una potenza di 110.000 RPM, garantendo un'asciugatura rapidissima ed efficace, grazie anche ai quattro diversi livelli di temperatura del getto d'aria. Il punto forte, come sempre, rimane il prezzo: davvero molto basso per un prodotto del genere!

Il nuovo asciugacapelli Xiaomi è potente e stiloso: ecco Mijia High Speed Hair Dryer H501

Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer H501 è un nuovo asciugacapelli in grado di effettuare un'asciugatura completa in soli 2 minuti grazie alla potenza del motore in grado di generare 110.000 RPM e 200 milioni di ioni negativi. L'asciugacapelli pesa solo 345 grammi ed è disponibile in tre diverse colorazioni accompagnate da un ring luminoso che si colora in base alla temperatura scelta.

Questo phon, infatti, può erogare quattro temperature diverse: aria fredda, aria calda, aria bollente e aria mista calda/ambiente. La potenza complessiva è di 1600 W, particolarmente utile per l'asciugatura super veloce promessa da questo nuovo dispositivo della celebre azienda cinese.

Xiaomi Mijia High Speed Hair Dryer H501 è disponibile in Cina attraverso il sito ufficiale al prezzo di circa 40€ (299 yuan). Attualmente non sono disponibili informazioni per l'eventuale arrivo di questo prodotto sui mercati internazionali, ma non escludiamo che questo nuovo asciugacapelli possa arrivare anche in occidente.

