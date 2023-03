Non c’è crisi per gli smartwatch, specie quelli più costosi

È naturale che gli effetti della crisi economica colpiscano il settore tecnologico in toto, ma la verità è che il mondo degli smartwatch ne sta risentendo meno di quanto si poteva pensare. Le vendite di smartphone continuano a essere in calo e lo stesso vale per altri accessori come le cuffie TWS, ma se si guarda al 2022 c'è una categoria di prodotti che è invece cresciuta ed è quella degli orologi smart; tuttavia, andando più a fondo nei dati pubblicati da Counterpoint Research si scopre che la scorsa annata non è stata tutta rose e fiore per tutte le aziende coinvolte.

Le vendite di smartwatch continuano a crescere, ma non per tutte le aziende in ballo

Il 2022 si è quindi concluso con una crescita del +12% per il mercato degli smartwatch, al contrario di quello delle smartband che sta invece soffrendo gli effetti della crisi. Parlando di aziende, è nuovamente Apple a guidare la classifica e con ancora più distacco rispetto al 2021, salendo al 34,1% delle vendite complessive, un aumento del +17% grazie ai risultati raggiunti da prodotti come Apple Watch serie 8 ma anche Ultra ed SE, una diversificazione pensata proprio per allargare le vendite. Il risultato è stato evidentemente raggiunto, con 50 milioni di unità spedite in tutto il mondo ma soprattutto il 60% delle entrate globali.

In seconda posizione troviamo stabile Samsung: tuttavia, con una crescita del 12% e buone vendite per la serie Watch 5, possedere il 9,8% del mercato non si riflette a suo modo nelle entrate, in calo del -0,5%; va in maniera opposta a Huawei, che seppur sia calata al 6,7% del settore ha registrato un aumento degli incassi del +20%. Ci sono poi marchi per noi sconosciuti come Noise e Fire Boltt, che entrano nella top 5 globale per merito del mercato indiano, dove le vendite di smartwatch sono cresciute dal 9% al 21% di quelle globali. Ci sono infine Fitbit e Xiaomi, che scendono dal 7° e 8° al 10° e 11° posto a causa della flessione negative dei mercati di riferimento (USA e Cina).

L'altro dato interessante che traspare dal report è che il prezzo medio di vendita degli smartwatch è salito, e il motivo si chiama proprio Apple. Come afferma l'analista Woojin Son, la compagnia di Cupertino ha dettato legge in tal senso lanciando un modello Ultra a oltre 1.000€, senza contare il fatto che il cambio dollaro/euro ha portato all'aumento di prezzo per varie nazioni. Il risultato è che le vendite di smartwatch sopra i 400$ sono più che raddoppiate al +129%, così come quelle sotto i 100$ sono salite del +34%, mentre sono calate quelle per la fascia media.

