ChatGPT ha inventato un’alternativa al Sudoku: ecco Sumplete

Un gioco interamente inventato e sviluppato da una intelligenza artificiale? Si, avete capito bene. Si chiama Sumplete e grazie ai prompt testuali di Daniel Tait è il primo gioco pensato e realizzato in poche ore solamente con l'utilizzo di ChatGPT. Una semplice alternativa al Sudoku che in poco tempo potrebbe diventare una vera e propria hit.

Sumplete: il gioco inventato e sviluppato interamente da ChatGPT

Sumplete è un puzzle unico nel suo genere perché ad avere l'idea e a sviluppare il codice del gioco è stato ChatGPT, l'intelligenza artificiale di OpenAI che in pochi mesi è riuscita a porre l'attenzione mediatica su quello che sarà sicuramente il trend del 2023: le AI e i suoi infiniti utilizzi.

Daniel Tait, co-ideatore di Sumplete, ha utilizzato ChatGPT chiedendo dei consigli per un gioco simile al Sudoku. Un poche ore, il chatbot è stato in grado di realizzare un puzzle game totalmente nuovo che sfrutta la matematica per mettere a dura prova le abilità del giocatore.

Proprio come nel Sudoku, la somma delle righe e delle colonne deve corrispondere al totale indicato, ma in Sumplete è possibile escludere le cifre nelle caselle per portare a casa il risultato. ChatGPT ha anche pensato a diversi livelli di difficoltà, allargando la griglia per includere numeri maggiori.

Per giocare a Sumplete non dovete far altro collegarvi al sito ufficiale, in attesa che ChatGPT inventi il prossimo puzzle game per mettere alla prova la nostra intelligenza.

