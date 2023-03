Samsung Galaxy S23 è ovunque, anche in Fortnite

Samsung in partnership con Epic Games ha lanciato una nuova mappa personalizzata in Fortnite che permette di esplorare la SmartCity dell'azienda coreana con la possibilità di interagire anche con il nuovo Samsung Galaxy S23. Tutti i giocatori possono accedere liberamente alla mappa e giocare con il nuovo dispositivo.

Un tour virtuale della Samsung SmartCity con tanto di Galaxy S23 in Fortnite

I visitatori dell'isola Samsung SmartCity in Fortnite potranno esplorare la mappa alla ricerca dei Galaxy S23, sfruttando le peculiarità dello smartphone per guadagnare dei bonus. Con la modalità Zoom si potrà guardare più lontano, mentre attivando il pulsante Nightography si potrà vedere al buio. Per chi invece ha bisogno di protezione extra, è possibile attivare il pulsanto Knox per ottenere subito uno scudo.

Per accedere alla mappa ed iniziare a giocare subito con Samsung Galaxy S23, basterà recarsi nella modalità creativa ed inserire il codice isola che trovate qui sotto. Una volta inserito, Fortnite vi porterà immediatamente alla Samsung SmartCity.

8526-6648-9508

Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone flagship più desiderati del 2023, con tante novità che lo rendono forse il miglior telefono Android di quest'anno, come evidenziato nella nostra recensione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il