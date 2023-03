Shunzao Z15 ritorna in sconto: è l’aspirapolvere più potente a questo prezzo!

È tempo di cominciare a guardare alla pulizie di primavera e quale modo migliore se non con un vacuum cleaner potente, in grado di regalare tante soddifazioni? Shunzao Z15 è una soluzione di fascia medio-alta, con una potenza di aspirazione top ed un prezzo decisamente ghiotto: ecco la migliore occasione del momento, con codice sconto, con tanto di spedizione dall'Europa!

Codice sconto Shunzao Z15: tanta potenza ed eleganza, ad un prezzo super

Già protagonista della nostra recensione, Shunzao Z15 è un aspirapolvere senza fili elegante e completo, equipaggiato con un motore brushless ad altra efficienza in grado di restituire una potenza di aspirazione fino a 210 AW.

Il dispositivo è dotato di vari accessori in confezione e monta una spazzola per pavimenti con un sistema anti-groviglio (perfetto contro capelli e poi in generale). Presenti all'appello un display LCD a colori, una modalità automatica che modifica la potenza in base al tipo di pavimento ed una batteria removibile.

Volete saperne di più? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione del vacuum cleaner!

L'aspirapolvere senza fili Shunzao Z15 scende di prezzo su Geekbuying grazie ad un nuovo codice sconto (ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store).

