Vendite in calo, ma in Europa si spende sempre di più per lo smartphone

Non è una notizia nuova: in Europa le vendite di smartphone non stanno andando bene, una situazione che sussiste ormai da 2 anni, da quando dopo il boom pandemico il mercato si è riassestato al ribasso. E anche analizzando i dati di vendita del Q1 2023 il risultato non cambia, con molti produttori che continuano a essere colpiti dalla crisi economica che da tempo attanaglia il mondo tecnologico. Ma a questo giro c'è un altro dato, altrettanto interessante per analizzare il settore, che riguarda l'innalzamento del prezzo medio.

Non vanno bene le vendite di smartphone in Europa, ma i consumatori spendono sempre di più

È Canalys a fare il punto della situazione, concentrandosi a questo giro sull'Europa occidentale (Italia compresa), diverso rispetto a quello dell'Europa continentale che include anche i territori dell'est. Nel primo trimestre, il mercato europeo ha subito un calo del -13% (l'ottavo trimestre di seguito in negativo) per un totale di 23,7 milioni di unità spedite nelle varie nazioni. Ma secondo gli analisti sarà il prossimo l'anno della ripresa, con una crescita prevista del +6% nel 2024.

La top 5 del mercato europeo vede sempre Samsung in prima posizione ma con Apple che gli sta col fiato sul collo: la compagnia sud coreana ha il 35% del mercato ed è in calo del -16%, quella americana il 33% ma ha registrato un aumento, seppur lieve, del +1%. La situazione si fa più pesante nelle posizioni successive, con Xiaomi al 15% che cala del -17% ma soprattutto con OPPO addirittura del -53%, che non a caso sta valutando di lasciare il mercato francese e tedesco. Chiude la classifica TCL, che adesso ha la stessa quota di mercato di OPPO (3%) ma registrando una crescita del +19%, la più alta fra i principali produttori in ballo.

Che le vendite in Europa andassero male già lo sapevamo, ma grazie ai dati di Canalys si evince un altro dato non di minor conto, cioè che negli ultimi anni è aumentato il prezzo medio di vendita. Se nel 2019 la maggior parte degli smartphone venduti rientrava nella fascia dei 200/400$, nel 2023 vanno per la maggiore i top di gamma sopra gli 800$, e anche con un certo distacco. Bisognerà attendere la fine dell'anno per avere un quadro più completo visto che i dati fanno riferimento solo al Q1, ma è sempre più palese che nel panorama odierno chi sposta le vendite è chi spende di più. Fra i modelli più venduti di inizio anno per Samsung non ci sono soltanto A53, A33 e A14 ma anche S23 ed S23 Ultra, e il fatto che nonostante la crisi economica Apple sia in crescita non fa che confermarlo.

Xiaomi rimane concentrata sulla fascia medio/bassa, con Redmi e Redmi Note che continuano a essere i brand più di successo, soprattutto in Spagna, Italia e Germania. Più in generale, la situazione non appare rosea per i brand cinesi come Xiaomi e OPPO ma anche OnePlus, vivo, Realme, Honor e Motorola, che stanno dimostrando di non saper conquistare il pubblico occidentale, il ché significa niente top di gamma cinesi in Europa.

