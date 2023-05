Huawei Watch 4 e 4 Pro ufficiali con display LTPO, ECG e valutazione del rischio glicemico

Il colosso tecnologico cinese ha presentato ufficialmente i nuovi indossabili premium e ancora una volta si è superato, con una coppia di smartwatch dalla caratteristiche stellari. Huawei Watch 4 e 4 Pro sono arrivati: andiamo a scoprire tutti i dettagli sul design, le specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità sul mercato.

Huawei Watch 4 e 4 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design vale il detto squadra che vince non si cambia: Huawei Watch 4 e 4 Pro hanno un look simile a quello della generazione precedente, con un ampio schermo circolare, una corona rotante ed un pulsante fisico poco più sotto. La corona ha una forma meno bombata rispetto ai predecessori e questa è l'unica differenza visibile.

Ovviamente si tratta di soluzioni premium, realizzati con materiali pregiati. Watch 4, il modello più semplice, adotta uno schermo con vetro 3D ed una scocca in acciaio inossidabile (il retro è in fibra composita). La versione superiore presenta uno schermo in vetro zaffiro, una scocca in lega di titanio spaziale ed un retro in ceramica.

Il modello standard misura 46,2 x 46,2 x 10,9 mm (per un peso di 48 grammi) mentre il fratello maggiore Pro offre dimensioni maggiori, da 48,8 x 47,6 x 12,9 mm (65 grammi). Entrambi i terminali presentano uno schermo AMOLED LTPO a colori da 1,5″ con risoluzione 466 x 466 pixel e densità di 310 PPI.

Cambino i cinturini, in pelle oppure caucciù per la versione base mentre per il Pro troviamo anche uno in titanio.

Specifiche tecniche e funzionalità

Per quanto riguarda le specifiche tecniche e le funzionalità di Huawei Watch 4 e 4 Pro non manca una sensoristica avanzata. Questa comprende un classico sensore ottico per la frequenza cardiaca, affiancato da un modulo ECG (in grado di misura con precisione l'attività elettrica del cuore). Entrambi sono dotati di impermeabilità fino a 5 ATM e quindi sono adatti a sopportare una pressione equivalente a 50 metri di profondità per 10 minuti.

Presente all'appello il Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti contactless, GPS (standard), Dual GPS (L1 + L5, solo Pro), il supporto eSIM e oltre 100 modalità sportive. Grazie allo speaker integrato e al microfono è possibile sfruttare le chiamate Bluetooth. Inoltre troviamo un sensore per la misurazione della temperatura corporea.

Per l'autonomia Huawei Watch 4 offre fino a 3 giorni di utilizzo regolare, che salgono a 4,5 giorni per il modello Pro. Presente all'appello il supporto alla ricarica wireless mentre il software a bordo è HarmonyOS, il sistema operativo proprietario del colosso cinese.

Il dispositivo presenta un sistema di valutazione del rischio di iperglicemia (dopo 7 giorni di utilizzo del dispositivo), ma non sembra si tratti di un sensore dedicato alla letture in tempo reale dei valori glicemici.

Huawei Watch 4 e 4 Pro – Prezzo e uscita

I nuovi Huawei Watch 4 e 4 Pro sono stati lanciati in Cina in varie configurazioni; per quanto riguarda invece l'uscita in Italia, i dispositivi arriveranno a inizio giugno ad un prezzo di partenza di 449€ (per Watch 4). Il fratello maggiore Pro sarà disponibile con cinturino in pelle e in titanio, rispettivamente a 549€ e 699€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il