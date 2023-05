Ninkear N16 Pro a meno di 850€: i7 (12 Gen), 16/512 GB e display a 165 Hz

Siete a caccia di un portatile votato alla produttività ma che non disdegna un pizzico di gaming? Una soluzione completa, con caratteristiche di buon livello ed un prezzo accessibile? Ninkear N16 Pro è il notebook che fa al caso vostro, specialmente se in offerta lampo su AliExpress a meno di 850€!

Ninkear N16 Pro è in offerta su AliExpress: a questo prezzo è il portatile da avere

Dotato di un corpo in metallo (con uno spessore di 12 mm ed un peso di 1,8 Kg) ed uno schermo di grandi dimensioni (16″ oggigiorno sono una vera manna dal cielo), Ninkear N16 Pro presenta una serie di caratteristiche che lo rendono un ottimo acquisto per chi punta ad un portatile nuovo di zecca. Il terminale strizza l'occhio al gaming grazie ad un display con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento da 165 Hz e supporto HDR. In questo modo è possibile godere al meglio dei contenuti multimediali!

Il cuore del laptop è il processore Intel Core i7-1260P di 12° generazione, una soluzione fino ad una frequenza massima di 4,70 GHz (Turbo). A rendere tutto ancora più piccante sono le configurazioni disponibili, che arrivano fino a 32 GB di RAM LPDDR4 e 2 TB di storage SSD.

La grafica è affidata alla scheda integrata Intel Iris Xe. Il tutto è alimentato da una batteria da 62.70 Wh che offre (a detta dell'azienda) fino ad otto ore di utilizzo.

Non manca un sistema di raffreddamento con doppia ventola, un lettore d'impronte digitali, una tastiera full-size retroilluminata ed il supporto al Wi-Fi 6 (tramite il modem Intel AX200). Lato software è presente Windows 11.

Ninkear N16 Pro è un prodotto completo, con specifiche solide ed un prezzo allettante: il portatile è in offerta lampo su AliExpress con uno sconto del 20%. A 829€ (16/512 GB) è il laptop da acquistare ed è presente anche una versione ultra-premium da 32 GB/2 TB al prezzo di 981€ (ed è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo tramite questo link): super conveniente!

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

