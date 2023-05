Tronsmart Force SE è lo speaker da 50W con BT 5.3, ora a meno di 40€

L'innovazione in fatto di audio wireless passa soprattutto dall'evoluzione in fatto di connettività Bluetooth. Ed una dimostrazione valida arriva da Tronsmart Force SE, speaker wireless caratterizzato dalla connettività Bluetooth 5.3, che unisce ottime specifiche ed un rapporto qualità/prezzo di alto livello: ecco tutti i dettagli e le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto!

Tronsmart Force SE: tutto sullo speaker Bluetooth 5.3 per tutte le tasche

Design e specifiche tecniche

Il design del modello Force SE riprende quello della stessa gamma, quindi rinforzato, con uno stile che definiremmo “Industrial“, a cui non manca compattezza per essere trasportato praticamente ovunque. Andando nel dettaglio delle specifiche tecniche, ci ritroviamo dei tweeter stereo con potenza fino a 50W, che sono coadiuvati dalla tecnologia SoundPulse, che boosta le basse frequenze in tempo reale.

Questo speaker, inoltre, è dotato della sempre comoda tecnologia TuneConn, sviluppata proprio da Tronsmart, che permette di collegarlo con un massimo di 100 speaker, al fine di ricreare un ambiente sonoro di grande livello. In più, il Force SE è un modello molto intelligente, visto che ha un microfono integrato e possiamo quindi non solo parlare al telefono in vivavoce, ma possiamo richiamare gli assistenti vocali più noti.

L'autonomia non è poi un problema, visto che ci porta fino a 12 ore consecutive di ascolto. Se vi serve in feste con piscina, non dovrete temere gli spruzzi d'acqua, visto che è certificato IPX7 e, se dovete ricaricare lo smartphone d'urgenza, può fungere anche da power bank. La connettività però, resta il suo punto forte: oltre al già citato Bluetooth 5.3, uno dei primi a supportarlo, troviamo anche l'NFC, sempre utile in fase di connessione.

Tronsmart Force SE – Prezzo, disponibilità e offerte

Lo speaker Tronsmart Force SE è disponibile all'acquisto sullo store di Geekbuying in offerta con codice sconto e spedizione gratuita direttamente dall'Europa.

