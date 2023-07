Huawei sta superando Xiaomi: la rinascita che nessuno si aspettava

Evidentemente non era soltanto un fuoco di paglia quello d'inizio anno: Huawei sta risalendo nelle vendite, e lo sta facendo ai danni dei marchi che avevano approfittato del ban statunitense. Dopo un lungo periodo di stasi, la compagnia di Ren Zhengfei si sta riassestando, e sta proponendo alla clientela in Cina un catalogo che evidentemente sta convincendo, visti i risultati di vendita relativi al Q2 2023.

Il mercato cinese sta premiando la risalita di Huawei, ai danni di Xiaomi

Crediti: IDC

Nel mercato cinese, c'è più frammentazione rispetto che in Europa o negli Stati Uniti, dove marchi come Apple, Samsung e Xiaomi detengono la maggioranza delle quote. Nel Q1 2023 in Cina sono stati spediti circa 65,7 milioni di smartphone, e la classifica è guidata da OPPO al 17,7%, vivo al 17,2% e Honor al 16,4%, a cui seguono Apple al 15,3% e Xiaomi al 13,1%. Di queste, sono tutte in calo più o meno pronunciato, eccezion fatta per Apple che ha resistito alla crisi di settore registrando un segno positivo.

Ma il dato per certi versi sbalorditivo è quello relativo a Huawei, che segue di pochissimo Xiaomi in quinta posizione con il 13% del mercato e una crescita annuale del +76,1% rispetto al 7,3% del Q2 2022. A conferma della crescita generale della fascia premium, c'è l'andamento positivo dei modelli delle serie P60 e del pieghevole Mate X3. Ben diversa è la situazione se si guarda al mercato globale, dove invece Huawei è ancora assente dalla top 5 ed è difficile immaginare che quanto accaduto Cina possa riflettersi anche in occidente, almeno non nell'immediato.

