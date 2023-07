Q2 in calo, di nuovo: gli smartphone non vendono più come una volta

Il mercato degli smartphone è cambiato: chi ne compra uno lo tiene più a lungo, sia perché i prodotti in commercio sono sempre più buoni sia perché l'inflazione ha ridotto il potere d'acquisto per molti. Una serie di dinamiche che viene confermata nei risultati del Q2 2023, che secondo i ricercatori di Counterpoint ha nuovamente registrato dati negativi, con un calo annuale del -8%.

La crisi degli smartphone non accenna ad andarsene: ecco i risultati del Q2 2023

Se una volta il settore telefonico era più o meno in crescita costante, oggi si scontra con i motivi citati a inizio articolo, oltre a un mercato del ricondizionato più forte che mai e che colpisce principalmente la fascia medio/bassa. Al contrario, Counterpoint sottolinea che il segmento premium sopra i 600$ sta andando bene e si sta dimostrando l'unico in salita. Sempre più persone preferiscono affidarsi a prodotti sì più costosi ma tendenzialmente più affidabili e completi, e il risultato è un secondo trimestre con le più alte vendite di sempre in questa fascia di prezzo: nel Q2 2023 più di 1 smartphone venduto su 5 è sopra i 600$.

La classifica è sempre guidata da Samsung al 22%, in calo del -12% nonostante le alte vendite della serie Galaxy A. Sul secondo gradino del podio c'è Apple al 17%, in lieve calo del 2% essendo l'azienda che più ha beneficiato del trend premium, avendo così registrato la quota di mercato nel Q2 più alta di sempre. La medaglia di bronzo va a Xiaomi al 12%, i cui problemi in nazioni chiave come Cina e India l'hanno portata a calare del -12% e a cercare di compensare in altri mercati.

A seguire c'è poi OPPO al 10%, in calo del -7% ma che a differenza di Xiaomi è andata bene in Cina e India grazie principalmente a OnePlus, con buoni risultati che non sono rispecchiati invece in occidente. Infine c'è vivo all'8%, quella più in calo di tutte: -17%, con risultati negativi soprattutto in Cina e che più in generale ha sofferto la concorrenza di Samsung e OPPO.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le