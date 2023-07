WhatsApp: in arrivo nuovi strumenti per proteggersi dai numeri sconosciuti

Con l'introduzione di nuove funzioni come le Community e i Canali, WhatsApp ha inevitabilmente aumentato il rischio che il proprio numero possa finire nelle mani degli sconosciuti. La compagnia controllata da Meta, tuttavia, sta correndo rapidamente ai ripari fornendo agli utenti nuovi strumenti che aiutano a difendersi dai messaggi di spam e dai numeri sconosciuti.

Blocco e report immediato grazie ai nuovi strumenti di sicurezza di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione beta 2.23.16.6 di WhatsApp per Android sono apparsi i nuovi “Safety Tools” che permettono di combattere rapidamente lo spam, bloccando oppure effettuando una segnalazione immediata dei contatti sconosciuti. Questa nuova funzione si attiva automaticamente alla ricezione di un messaggio da parte di un numero non salvato in rubrica, mettendo a disposizione gli strumenti per evitare inutili fastidi.

I nuovi Safety Tools, inoltre, specificano che nomi e foto profilo che del mittente non possono essere verificate da WhatsApp e che quindi è sempre bene prestare attenzione cercando di verificare l'identità di chi ci scrive provando a ricordare il numero di telefono. Il blocco del contatto impedirà che lo sconosciuto possa contattarci nuovamente, mentre la segnalazione condividerà il messaggio con il team di sicurezza di WhatsApp che verificherà eventuali violazioni dei termini di servizio.

In questi giorni, WhatsApp ha anche esteso la disponibilità dei Canali, che potrebbero arrivare in Italia nel corso delle prossime settimane.

