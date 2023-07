Massima resistenza e tanta potenza con FOSSiBOT DT1: il tablet rugged a meno di 180€!

Nel bel mezzo dell'estate arriva una novità perfetta per questo periodo, dedicata sia agli utenti più sportivi ed avventurosi, che ai professionisti in cerca di un tablet robusto. FOSSiBOT DT1 è il nuovo tablet rugged del brand e ora debutta su Geekmall ad un prezzo super conveniente: il terminale arriva in offerta lancio ed è subito al minimo storico!

FOSSiBOT DT1 debutta su Geekmall, subito in offerta lancio ad un prezzo super

Crediti: FOSSiBOT

Quando si parla di soluzioni per l'esterno, FOSSiBOT è di certo tra i brand migliori sulla piazza: il marchio è specializzato nel campo delle power station e ne sa qualcosa si resistenza e potenza. Il nuovo FOSSiBOT DT1 è un tablet rugged, ossia pensato proprio per l'outdoor e gli ambienti estremi: perfetto per sportivi sempre in movimento, amanti della montagna e delle escursioni, ma anche per professionisti (che necessitano di dispositivi robusti per determinati tipi di lavori) oppure utenti in cerca di una soluzione ultra-resistente per le proprie esigenze. Presenti all'appello le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Il tablet non si fa mancare nulla: è dotato di uno schermo da 10,4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) ed è mosso dal chipset octa-core MT8788 di MediaTek, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie alla Virtual RAM è possibile sfruttare 8 GB aggiuntivi (in formato virtuale) mentre lo spazio di archiviazione può aumentare grazie al supporto micro SD (per schedine fino a 1 TB).

Crediti: FOSSiBOT

Tra le altre caratteristiche top troviamo una fotocamera principale da 48 MP (con PDAF) per immortalare panorami mozzafiato ed una selfie camera da 16 MP. Inoltre l'autonomia non sarà mai un problema grazie alla capiente batteria da 11.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 18W e ricarica inversa. Il tablet è anche una power bank, ideale per alimentare un telefono scarico.

Crediti: FOSSiBOT

Il nuovo tablet rugged FOSSiBOT DT1 è disponibile all'acquisto su Geekmall: trattandosi di una novità non poteva mancare un'offerta lancio e in questo caso è particolarmente ghiotta. Il terminale viene proposto a 179€ (con uno sconto di 54,9€ sul prezzo di listino), ovviamente con l'immancabile spedizione gratis dall'Europa. Se stai cercando un tablet ultra-resistente, con tanta batteria, attenzione ai contenuti multimediali (grazie allo schermo 2K), GPS e connettività 4G allora il nuovo arrivato FOSSiBOT DT1 è di certo la scelta migliore. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

