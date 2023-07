Huawei Watch Fit Special Edition ufficiale: che cosa cambia nella nuova versione

Il misterioso teaser pubblicato alcuni giorni fa lasciava intravedere il profilo di uno smartwatch rettangolare e in tanti – noi compresi – abbiamo pensato ad un riferimento al prossimo Watch Fit 3. Peccato che la svista è stata grossa: il colosso tecnologico cinese ha annunciato, infatti, Huawei Watch Fit Special Edition e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Huawei Watch Fit Special Edition: caratteristiche e prezzo del nuovo indossabile

Crediti: Huawei

La compagnia asiatica rispolvera per l'ennesima volta il primo Watch Fit, giunto ormai alla sua terza incarnazione. Abbiamo avuto il modello standard (eccovi la nostra recensione), poi la versione New ed ora Huawei Watch Fit Special Edition. Ma cosa cambia con il terzo capitolo? Design e specifiche restano invariate, ma abbiamo l'introduzione di alcune novità ovvero gli algoritmi TruSleep 3.0 e TruSeen 5.0, rispettivamente per migliorare il monitoraggio del sonno e quello dell'attività cardiaca (e dei valori SpO2). Presente anche le funzionalità TrueSport, con oltre 100 modalità sportive.

Come anticipato poco sopra, il resto delle caratteristiche non cambia. Huawei Watch Fit Special Edition presenta un corpo rettangolare ed un pannello AMOLED da 1,64″ con risoluzione 456 x 280 pixel, 326 PPI ed un rapporto superficie-schermo del 70%. Il dispositivo pesa solo 21 grammi ed ha uno spessore di 10,7 mm. Le colorazioni disponibili – cambia sia il cinturino che la cornice – sono Starry Black, Nebula Pink e Forest Green.

Crediti: Huawei

Non mancano migliaia di watch face, il supporto all'Always-On Display, il GPS integrato, l'impermeabilità fino a 5 ATM e le funzioni per la salute femminile. In termini di autonomia parliamo di circa 9 giorni di utilizzo (o 6 giorni per un utilizzo medio). Non sono presenti né speaker né microfono mentre il Bluetooth è in versione 5.2; il software a bordo è HarmonyOS, la soluzione proprietaria del brand.

Al momento Huawei Watch Fit Special Edition è stato lanciato solo in alcuni mercati, al prezzo di circa 92€ al cambio attuale.

