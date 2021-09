Huawei Watch Fit New ufficiale: che cosa cambia con la “nuova” versione

A distanza di oltre un anno dal primo modello, il colosso cinese ritorna a lanciare il suo smartwatch slim in una veste che parrebbe rinnovata ma che in realtà porta pochissime novità. Ecco Huawei Watch Fit New, fresco di lancio in patria e già disponibile anche sul sito italiano del brand: andiamo a scoprire i dettagli su specifiche e prezzo, insieme alle differenze con il modello precedente.

Huawei Watch Fit New: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Cominciamo subito col dire che Huawei Watch Fit New si presenta come un leggerissimo aggiornamento del modello originale e la dicitura “New” appare quanto mai ingiustificata. Le vere novità sono rappresentate dall'introduzione dei cinturini rosso e celeste: ora è possibile scegliere le nuove colorazioni Pomelo Red e Distilled Blue, oltre alle classiche Sakura Pink e Graphite Black. C'è una differenza anche lato software: ora le modalità sportive salgono a 97, una in più (ossia il salto con la corda).

Tirando le somme, le novità sono quasi impercettibili ma se comunque non avete mai messo le mani su questo indossabile, il debutto della versione New rappresenta di certo un buon pretesto per provare uno smartwatch elegante e in grado di regalare non poche soddisfazioni. Per le specifiche, Huawei Watch Fit New adotta un display AMOLED da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel ed un look rettangolare. Il corpo è dotato dell'impermeabilità fino a 5 ATM e di un frame perimetrale in metallo.

Lo smartwatch offre anche un utile personal trainer virtuale, in grado di mostrare i movimenti corretti da svolgere durane gli allenamenti. Non mancano GPS, monitoraggio SpO2, l'Always-On ed un'autonomia fino a 10 giorni.

Huawei Watch Fit New – Prezzo e disponibilità (in Italia)

Il “nuovo” Huawei Watch Fit New è stato lanciato in Cina nelle scorse ore ma è già comparso anche sul sito ufficiale italiano: qui trovate il link all'acquisto, al prezzo di 79€ (è già attivo uno sconto di 20€ dato che il prezzo reale sarebbe di 99€). Nel momento in cui scriviamo le versioni Red e Blue non sono ancora disponibili, quindi se puntate a quelle dovrete pazientare (è presente il tasto Avvisami per ricevere una notifica quando arriveranno nello store di Huawei).

