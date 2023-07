Xiaomi lancia la nuova serratura smart M20 Pro con riconoscimento facciale

Le nostre abitazioni diventano ogni giorno più smart grazie alla continua evoluzione della domotica che connette in rete ogni dispositivo, inclusa la serratura di casa. Xiaomi presenta oggi la nuova Smart Door Lock M20 Pro che consente di bloccare e sbloccare l'entrata nella propria abitazione semplicemente con il riconoscimento del volto, dicendo addio in modo definitivo alle chiavi.

La porta si sblocca con il volto grazie a Xiaomi Smart Door Lock M20 Pro

Crediti: Xiaomi

Rispetto al precedente modello, la nuova serratura Xiaomi Smart Door Lock M20 Pro è dotata di riconoscimento facciale 3D con intelligenza artificiale per effettuare scansioni precise del volto in modo estremamente sicuro. Grazie al chip dual-core, infatti, il sistema è in grado di ricreare in tre dimensioni la scansione del volto per consentire l'apertura della porta solo una volta che quest'ultimo è stato effettivamente riconosciuto. Il livello di sicurezza è molto alto, tanto da ottenere la certificazione BCTC che viene utilizzata come standard per i pagamenti.

La serratura smart, inoltre, è dotata di una videocamera con ultra-grandangolo da 180° che permette di monitorare facilmente quello che accade all'esterno della nostra abitazione, con dei tempestivi avvisi nel caso qualcuno si avvicinasse alla porta. M20 Pro può essere utilizzata anche con una password, con la scansione delle impronte digitali, con dispositivi Bluetooth e chiavi NFC. L”integrazione con l'ecosistema Xiaomi, inoltre, consente di sbloccare la serratura anche tramite gli smartwatch e le fitness band del brand cinese.

Crediti: Xiaomi

Il modello M20 Pro è alimentato da una batteria da 5000 mAh che arriva a garantire un'autonomia di 12 mesi, con ricarica tramite USB-C e ricarica wireless inversa in caso di emergenza.

Xiaomi Smart Door Lock M20 Pro sarà disponibile in Cina a partire dal 1 agosto, ma i pre-ordini sono già attivi: durante il periodo promozionale il prezzo del dispositivo è di circa 392€ (2799 yuan), mentre di listino il prodotto viene proposto a circa 420€ (2999 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni su una eventuale commercializzazione internazionale di questo dispositivo.

