CUBOT Note 50 ufficiale: il budget phone con display a 90 Hz, 50 MP, NFC e tanta batteria

Dopo aver annunciato il suo nuovo tablet rugged, la compagnia cinese torna alla carica anche con uno smartphone inedito. Si tratta di un nuovo modello della gamma Note, serie di dispositivi budget caratterizzati da un look fresco, buone specifiche ed un prezzo sempre conveniente. Eccovi tutti i dettagli di CUBOT Note 50 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato: ancora una volta un terminale economico e stiloso, con un tocco di colore in più.

CUBOT Note 50: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo medio gamma del brand

Design e display

Crediti: CUBOT

L'ultima aggiunta alla famiglia Note arriva in quattro colorazioni differenti (Black, Purple, Green e Blue) ed uno stile rinnovato rispetto al suo predecessore. CUBOT Note 50 presenta una Dual Camera posteriore inserita in un modulo rettangolare, insieme al Flash LED; il sensore principale e quello secondario presentano forme differenti, con un effetto finale stiloso e in linea con i trend attuali. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo LCD IPS da 6,56″ con risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Le dimensioni sono di 165,75 x 75,8 x 10,1 mm per un peso di 233 grammi; è presente un lettore d'impronte digitali, posizionato di lato (la sicurezza è affidata anche al Face Unlock 2D oppure al classico Pin).

Specifiche tecniche

Crediti: CUBOT

Le specifiche tecniche di CUBOT Note 50 sono basate sul chipset octa-core Unisoc T606, accompagnato da 8 GB di RAM (con la possibilità di ottenere 8 GB aggiuntivi di Virtual RAM) e 256 GB di storage. Lo spazio di archiviazione aumenta fino a 1 TB grazie al supporto micro SD. Per l'autonomia, il dispositivo si affida ad una capiente batteria da 5.200 mAh mentre il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con PDAF (accompagnato da un obiettivo macro da 2 MP); frontalmente, nel notch a goccia, trova spazio una selfie camera da 8 MP.

Crediti: CUBOT

Tra le altre caratteristiche troviamo il GPS, l'NFC per i pagamenti, Android 13 lato software, il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0.

CUBOT Note 50 – Prezzo e uscita

Il nuovo medio gamma CUBOT Note 50 sarà disponibile a livello Global a partire dal prossimo 7 agosto, tramite AliExpress, al prezzo di circa 151€. Ovviamente è bene attendere il fatidico giorno, perché sicuramente ci saranno delle offerte dedicate; intanto potete scoprire tutti i dettagli del nuovo arrivato dando un'occhiata al sito ufficiale di CUBOT.

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

