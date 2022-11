Cubot Note 30 e Pocket 3 sono i budget phone del momento: si parte da meno di 100€!

Dopo il suo ultimo mini rugged (un dispositivo davvero niente male per dimensioni e resistenza) arrivano ben due nuovi smartphone del produttore cinese. Cubot Note 30 e Pocket 3 promettono grandi soddisfazioni per gli utenti in cerca di dispositivi economici, ma che non rinunciano allo stile e ad avere a bordo varie caratteristiche interessanti!

Cubot Note 30 e Pocket 3 debuttano in offerta lancio su AliExpress

Partiamo con il modello Cubot Note 30: parliamo di uno smartphone low budget dal design ispirato, con un modulo fotografico che prende spunto da un rivale cinese parecchio conosciuto. Il dispositivo è mosso dal chipset octa-core MediaTek MT6765, accompagnato da 4 GB di RAM DDR4 e storage da 64 GB. Frontalmente trova spazio uno schermo da 6.51″ con risoluzione HD e rapporto in 20:9, con un notch a goccia per la fotocamera.

Sul retro abbiamo un sensore principale da 20 MP con PDAF; il resto delle caratteristiche vede protagonisti una batteria da 4.000 mAh e Android 12 (per un utilizzo fluido e senza intoppi).

La casa cinese ha presentato poi un nuovo smartphone ultra-compatto: Cubot Pocket 3 monta uno schermo HD da 4.3″ e sta tranquillamente nel palmo della mano. Parliamo di una serie che fa delle dimensioni ridotte il suo vanto e anche in questo caso Cubot ha colpito nel segno.

Il device offre un chipset Helio G85, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, 3000 mAh di batteria, Android 12 e il supporto NFC per i pagamenti. Non mancano Wi-Fi, Bluetooth, GPS: un terminale completo, in formato mini.

Entrambi i nuovi smartphone sono disponibili all'acquisto su AliExpress e sono in offerta lancio fino al 12 novembre. Cubot Note 30 viene proposto a soli 94.8€ mentre il modello Pocket 3 è in sconto a 122.5€: imperdibili a questi prezzi!

Contenuto realizzato in collaborazione con Cubot.

