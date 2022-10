Cubot KingKong Mini 3 debutta in offerta: tanta resistenza in un corpo mini e con NFC!

Dopo il debutto ufficiale, con tutti i dettagli, ecco che finalmente la compagnia cinese ha dato il via alle vendite del suo ultimo smartphone ultra-resistente. Cubot KingKong Mini 3 è un rugged phone compatto, di dimensioni contenute, dotato di NFC e in offerta lancio ad un prezzo decisamente interessante. Se state cercando un rugged ma puntate ad un modello per nulla ingombrante ed accessibile allora avete trovato di certo il dispositivo che fa al caso vostro!

Dove comprare Cubot KingKong Mini 3, il rugged phone compatto con NFC

Le specifiche viste con il lancio sono state confermate senza novità: Cubot KingKong Mini 3 introduce varie migliore rispetto alla generazione precedente, ma la più apprezzata è di certo il supporto NFC. In questo modo è possibile sfruttare i pagamenti contactless, ormai divenuti parte integrate della nostra quotidianità.

Il rugged è equipaggiato con uno schermo di 4.5″ con risoluzione QHD+: si tratta quindi di un dispositivo particolarmente compatto, fatto per stare nel palmo della mano. Non ci sono rinunce per quanto riguarda la resistenza: il corpo è dotato di una scocca impermeabile, in grado di reggere contro polvere, urti e cadute.

All'interno troviamo il chipset Helio G85 di MediaTeak, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage: insomma, tutto il necessario per un'esperienza di utilizzo fluida. La fotocamera principale è un'unità da 20 MP mentre frontalmente trova spazio un modulo da 5 MP. Completano il pacchetto una batteria da 3.000 mAh, Android 12, Wi-Fi, Bluetooth e GPS/Glonass/Beidou.

Siete interessati a mettere le mani sul nuovo Cubot KingKong Mini 3? Trovate il nuovo rugged phone compatto in offerta lancio su AliExpress, al prezzo di 119.9$; inoltre i primi 100 utenti che effettueranno l'acquisto potranno ricevere un ulteriore risparmio di 10$! Per saperne di più sul dispositivo vi lasciamo con la pagina sul sito ufficiale ed un'interessante promo.

Contenuto realizzato in collaborazione con Cubot.

