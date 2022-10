Android: ecco le 10 app che divorano la batteria dei vostri smartphone

Le app diventano sempre più indispensabili, ma anche molto più esigenti. Per garantire le migliori funzionalità e un servizio più completo, molte delle applicazioni che utilizziamo ogni giorno accedono a funzioni dello smartphone (come la fotocamera, il microfono, la posizione, ecc.) e ciò contribuisce a consumare più velocemente la batteria. Ma quali sono le app killer degli smartphone Android?

Classifica delle 10 app Android che consumano più batteria

Dalle app Social a quelle di delivery e shopping Online. Le app che abbiamo sullo smartphone possono essere molte e tra quelle installate possono nascondersi alcune che divorano la batteria dei nostri dispositivi. Ma quali sono queste applicazioni?

A realizzare la classifica delle applicazioni Android che consumano più batteria è pCloud, una società di ricerca. Lo studio prende in analisi tre importanti fattori: anzitutto, quali sono i servizi utilizzati da ciascuna app, come la posizione, la fotocamera, il microfono e così via. In secondo luogo, la percentuale di batteria utilizzata in media da queste applicazioni; infine, è stata considerata la presenza o meno della modalità scura, che sappiamo offrire dei benefici non di poco conto sull'autonomia complessiva dello smartphone.

Combinando i risultati di questi tre fattori, il team di pCloud è riuscito a determinare quali sono le 100 app Android killer della batteria. E, come ci si aspettava, le app Social dominano la classifica occupando sei delle prime venti posizioni. Tra le prime dieci troviamo, in ordine:

Fitbit

Verizon

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

BIGO LIVE

Instagram

Tinder

Bumble

Fitbit e Verizon sono le app che più consumano batteria secondo pCloud: entrambe consentono l'esecuzione in background di 14 delle 16 funzionalità disponibili, incluse fotocamera, posizione, microfono e connessione Wi-Fi.

Per scoprire la classifica completa, date un'occhiata al report pubblicato sul sito Web ufficiale dell'azienda.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il