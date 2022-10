OPPO vs Nokia, nuovo ban in arrivo?

Che il 2022 non stia particolarmente sorridendo a produttori cinesi come OPPO non lo scopriamo certo oggi. La crisi del mercato degli smartphone sta mettendo alla prova la resilienza dei brand asiatici, colpiti da un trend al ribasso. A partire dallo stesso mercato cinese, dove i livelli di vendita non erano così bassi da molti anni, passando anche da quello europeo, dove un po' tutte le aziende cinesi stanno faticando. In una situazione del genere non aiuta di certo la lotta dei brevetti con Nokia, che ha citato in giudizio OPPO con successo, riuscendo a farla bannare dalla Germania, il quale potrebbe non essere l'unico paese da cui la compagnia rischia di essere estromessa.

La guerra dei brevetti fra Nokia e OPPO potrebbe proseguire in altri paesi

Forte di un portfolio composto da migliaia di brevetti, soprattutto in materia di 4G e 5G, Nokia esercita un potere di riscossione economica nei confronti di coloro che utilizzano tecnologie derivanti da tali brevetti. Non è la prima né l'ultima volta che grosse aziende tecnologiche si scontrano in merito, come accaduto in passato fra Apple e Qualcomm, o fra Ericsson e Samsung. Questa volta la storia riguarda Nokia e OPPO, che si sono già affrontati in Europa in tal senso, con Nokia che è uscita vincitrice non soltanto in Germania ma anche in Olanda, dove il tribunale dell'Aia ha dato ragione al colosso svedese su una controversia legata proprio a brevetti 4G e 5G.

Come affermato dall'report Asia IP Elite del centro IAM, OPPO sarebbe “uno dei negoziatori più duri” quando si parla di brevetti in ambito smartphone, e questo Nokia lo sta constatando. La diatriba legale si starebbe spostando anche in Australia, dove Nokia avrebbe subito la violazione SEP (Service Enablement Platform) in merito sempre a brevetti 4G e 5G. Tuttavia, OPPO dichiara che per il momento non gli sia stata notificata alcuna azione legale in Australia, dove continua a operare normalmente. Qualora ci fossero aggiornamenti in tal senso, non mancheremo di farvelo sapere.

