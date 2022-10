TCL Nxtwear S: gli occhiali smart che portano il cinema davanti ai vostri occhi

TCL ha lanciato un nuovo wearable su Kickstarter. Parliamo di Nxtwear S, dei nuovi occhiali intelligenti che promettono di trasformare la visione di film e serie TV in un'esperienza privata garantendo una qualità cinematografica. Sveliamone i dettagli in questo articolo.

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi occhiali intelligenti TCL Nxtwear S

TCL Nxtwear S sono dei nuovi occhiali intelligenti che, secondo l'azienda, offrono un'esperienza visiva simile a quella che si ottiene guardando una TV da 140″ a circa 4 metri di distanza. Il loro funzionamento si basa su Nxtwear Air, una tecnologia annunciata in occasione della Consumer Electronics Show di Las Vegas di quest'anno, e presentata come un modo per gli utenti di liberarsi dai normali display e rendere la visione di contenuti – che si tratti di film, serie TV o altro – un'esperienza privata.

Questi smart glasses firmati TCL sono dotati di display micro OLED che forniscono un'esperienza di visualizzazione FullHD con contenuti 2D, oltre a una serie di altre caratteristiche degne di nota, non ultima la compatibilità sia con Windows che Android, ma anche con iOS se utilizzati con degli adattatori per dispositivi che utilizzano un connettore pogo-pin magnetico.

I controlli fisici dei Nxtwear S includono un quadrante che può essere utilizzato per passare da una modalità di visualizzazione (2D o 3D) all'altra e un regolatore del volume. A proposito del volume, l'array di altoparlanti è posizionato vicino all'orecchio, così da offrire un'esperienza molto più coinvolgente, mentre l'audio viene regolato per ottimizzare l'alta e la bassa frequenza e produrre un suono nitido.

Come anticipato, gli occhiali smart TCL Nxtwear S sono disponibili in crowdfunding su Kickstarter al prezzo consigliato di 449$, ovvero circa 460€ al cambio. La campagna di crowdfunding durerà fino ai primi di novembre, mentre le spedizioni dovrebbero cominciare nel mese di dicembre.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il