Con il nuovo Coupon eBay Casa risparmi fino a 300€ su friggitrici, robot, fornetti e tanto altro!

Dopo il periodo del Prime Day di ottobre, ora tocca ad eBay: siamo ormai abituati ai codici sconto della piattaforma ma è sempre un piacere scoprirne uno nuovo di zecca. Il Coupon eBay del momento permette di ottenere uno sconto del 20% sui prodotti Casa, per un massimo di 300€: andiamo a scoprire termini e condizioni per sfruttare al meglio l'occasione!

Coupon eBay Casa: ottieni uno sconto del 20% con questo nuovo codice!

La nuova promozione eBay durerà per tutto il mese: precisamente il termine ultimo è fissato per il 30 ottobre. Come avvenuto in altre occasioni, il procedimento per risparmiare è semplicissimo. Si tratta di un Coupon eBay dedicato ai prodotto della categoria Casa: piccoli elettrodomestici, arredamento, giardino e anche articoli per animali.

Non dovete far altro che scegliere i prodotti che vi interessano tramite la pagina dell'evento ed utilizzare il codice sconto CASA22 prima di procedere con il pagamento. Il nuovo Coupon eBay permette di ottenere uno sconto del 20% su una spesa minima di 20€: il risparmio massimo può essere di 100€ ma è possibile utilizzare il codice 3 volte per utente.

Quindi, sfruttando il coupon al suo massimo (100€) per tre ordini è possibile risparmiare un totale di 300€. Non dimenticate di utilizzare il codice prima del pagamento, inserendolo nell'apposito box: poi potrete pagare utilizzando PayPal o Carta di Credito/Debito.

In basso trovate la pagina dedicata alla promo, con tutte le categorie ed i venditori supportati. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, MediaWorld, Unieuro e tanti altri store!

