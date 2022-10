Le offerte Last Minute del Prime Day: ecco le migliori occasioni | 12 Ottobre￼

Siamo giunti al capolinea del nostro viaggio anche se ovviamente gli sconti continueranno anche per i prossimi mesi (ci aspettano il Single Day e il Black Friday). Quest'oggi, 12 ottobre, siamo alle prese con le ultime offerte esclusive per l'Amazon Prime Day: andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni Last Minut prima della mezzanotte!

Amazon Prime Day: le offerte esclusive Last Minute del 12 ottobre

Anche oggi vi abbiamo suggerito alcune offerte top: Realme Book Prime da 16/512 GB è sceso ad un prezzo assurdo, le cuffie ANC Realme DIZO partono da 22€ e OnePlus 10 Pro ed altri top di gamma hanno debuttato in super sconto. Tuttavia le occasioni non finiscono qui: eccovi una selezione di offerte esclusive Prime valide fino a fine giornata!

Questo Amazon Prime Day è stato intenso come quello estivo, con sconti su smartphone, notebook, TV e tantissimi altri prodotti tech. Non sono mancate occasioni dedicate alla cucina e alla smart home, così come alcuni prodotti per il fai da te. Insomma… attendiamo con hype la prossima iniziativa targata Amazon!

Le occasioni non sono ancora finite…

