Honor ha prodotto cover tramite AI anche per Apple e Samsung, ma nessuno può averle

Molti degli smartphone che acquistiamo indossano una custodia, spesso create da brand specializzati o comunque che escono di serie dalle confezioni dei vari brand. C'è però chi le realizza anche pensando ad altri brand, come nel caso di Honor, che tramite AI ha creato delle cover per sé ma anche per aziende come Apple e Samsung, sebbene sfortunatamente non si possano acquistare.

Perché Honor ha creato delle cover tramite AI anche per Samsung e Apple?

Come nasce questa curiosa storia? Il simpatico progetto di Honor nasce al fine di dare un maggiore tocco estetico agli smartphone. Infatti, servendosi dell'intelligenza artificale, il brand cinese ha realizzato delle coloratissime cover, con un preciso obiettivo: rendere i telefoni ben più di semplici strumenti tecnologici.

Che sia Honor 70, che abbiamo recensito e di cui abbiamo realizzato un focus fotografico, oppure Samsung Galaxy S22 Ultra, il retro di uno smartphone è sempre più simile, rischiando di cadere nel banale. Per questo, è stato creato qualcosa che rispecchiasse il lifestyle e l'essenza dell'utente, uscendo fuori dagli schemi di colore che siamo abituati a vedere. Oltre all'AI, ci si è serviti anche di un processo di cristallizzazione per ottenere un risultato finale davvero gradevole.

Come anticipato però, Honor non ha voluto mettere in vendita queste cover e né lo farà, ma semplicemente ha voluto dimostrare come lo stile e la tecnologia possano andare di pari passo. Un vero peccato dunque, ma immaginiamo che per un produttore di questo tipo il mercato delle custodie protettive non sia poi così allettante, eppure…

