Realme DIZO a prezzi stracciati per il Prime Day: TWS con ANC al 50% di sconto!

Le offerte esclusive per il Prime Day di ottobre hanno portato varie promozioni per quanto riguarda gli auricolari true wireless, con sconti per tutte le tasche. È impossibile non citare le Realme DIZO GoPods e GoPods Neo in offerta a metà prezzo: si tratta di un'occasione d'oro per acquistare un paio di cuffie TWS con ANC spendendo pochissimo!

Realme DIZO GoPods e GoPods Neo a metà prezzo su Amazon: minimo assoluto per le offerte esclusive Prime Day

Il primo modello è dotato della cancellazione attiva del rumore e scende a soli 29.9€. Le Realme DIZO GoPods offrono l'ANC fino a 25 dB ad un prezzo stracciato: il resto delle caratteristiche comprende il Bluetooth 5.2, la modalità Trasparenza (per ascoltare la musica senza perdere nulla di quello che accade intorno), driver da 10 mm con rivestimento DLC e doppio microfono per le chiamate con tanto di riduzione del rumore ENC.

Per chi punta al massimo risparmio, la versione GoPods Neo scende a 22.4€. Anche qui abbiamo la cancellazione attiva ANC fino a 25 dB ma il design cambia completamente. Si tratta di un modello più compatto, con BT 5.2, modalità a bassa latenza per i giochi, tecnologia Bass Boost+ e tante ore di autonomia!

Gli auricolari true wireless Realme DIZO GoPods e GoPods Neo sono in offerta su Amazon a metà prezzo, in occasione del Prime Day: per risparmiare non dovete far altro che cliccare su “Applica Coupon 50%”, nella pagina del prodotto che vi interessa. Ovviamente si tratta di una promo limitata, che potrebbe terminare in qualsiasi momento!

