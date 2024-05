IMPERDIBILI Xiaomi 14 Ultra + Photography Kit: risparmi oltre 600€ su eBay!

Le occasioni per mettere le mani su Xiaomi 14 non mancano di certo, ma sono tanti i Mi Fan che hanno messo gli occhi sul modello di punta. Se anche tu sei stato conquistato dal super flagship della casa di Lei Jun, allora ecco le migliori promozioni dedicate a Xiaomi 14 Ultra, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto Xiaomi 14 Ultra: l’occasione arriva da eBay e il prezzo scende al minimo storico

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Camera Phone Xiaomi 14 Ultra si presenta come una versione migliorata del suo predecessore, da cui eredita anche il design. Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, monta uno schermo AMOLED LTPO da 6,73″ 2K, è dotato di ricarica rapida da 90W e wireless da 80W. Infine, il comparto fotografico: ritorna la collaborazione con Leica ed è presente un sistema a quattro sensori da 50 MP con il principale LYT-900 dotato di apertura variabile ed accompagnato da un ultra-grandangolare ed un doppio teleobiettivo (di cui uno con zoom a periscopio).

La miglior occasione del momento per acquistare Xiaomi 14 Ultra arriva grazie ad eBay: basta utilizzare il codice sconto PSPRMAY24 ed il prezzo scenderà a soli 1.044€ (16/512 GB) con un bundle imperdibile (e un risparmio complessivo di oltre 650€). Infatti il top di gamma viene proposto insieme al Photography Kit, il set che trasforma il dispositivo in una vera macchina fotografica (grazie all’impugnatura speciale). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le